Antonio García Omedes recibirá la Bara Jaquesa por su compromiso con la difusión del arte románico aragonés

La Asociación Sancho Ramírez de Jaca ha decidido conceder este año la Bara Jaquesa a Antonio García Omedes, médico jubilado y gran apasionado del arte románico, en reconocimiento a su dilatada trayectoria de estudio, documentación y difusión del patrimonio. El acto de entrega tendrá lugar el domingo 21 de septiembre a las 12:30 horas en el Salón Panadería de la Ciudadela de Jaca, en el marco de un evento abierto al público.

“García Omedes está profundamente comprometido con el estudio, la conservación y la difusión del patrimonio de la Jacetania y la provincia de Huesca”, destacó el presidente de la asociación, Francisco González Puértolas. Subrayó además que “su labor resulta de gran valor por haber formado un conjunto de imágenes de las manifestaciones histórico-artísticas conservadas del románico aragonés, que, lejos de ser una mera acumulación, se encuentran meticulosamente ordenadas, documentadas y contextualizadas”. Una vida entre la ciencia y el patrimonio

Nacido en Ainzón (Zaragoza) en 1951, Antonio García Omedes desarrolló su carrera profesional como cirujano en la sanidad pública durante más de cuatro décadas, la mayor parte en el Hospital San Jorge de Huesca, donde ejerció entre 1979 y 2021. Pese a pertenecer a una familia de profesionales ligados a la ciencia, desde muy joven sintió también una fuerte atracción por las humanidades y, en particular, por el arte románico.

Esa pasión cristalizó en 2002 con la creación de la página web www.romanicoaragones.com, una herramienta de referencia para investigadores, aficionados y amantes del patrimonio. El portal suma ya más de 35 millones de páginas vistas y reúne unas 60.000 imágenes, aunque su archivo fotográfico supera con creces el millón de instantáneas. La plataforma, fruto de su dedicación personal, se ha convertido en una auténtica enciclopedia digital del románico aragonés.

Además de su labor en internet, García Omedes es autor de varios libros sobre el patrimonio oscense, entre ellos algunos centrados en la Jacetania. Su último título, publicado en febrero, es En el principio fue Jaca, obra prologada por el historiador Domingo Buesa, que ahonda en el papel fundamental de la ciudad en la configuración del reino y del románico en Aragón. Reconocimiento a una trayectoria ejemplar

Con la concesión de la Bara Jaquesa, la Asociación Sancho Ramírez destaca la aportación de García Omedes a la protección y difusión del patrimonio cultural. El galardón se suma a una lista de reconocimientos que ponen en valor el trabajo de personas y colectivos que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyen a mantener viva la memoria histórica y artística de la zona.

El homenaje del próximo 21 de septiembre se perfila como un acto cargado de simbolismo para todos aquellos que han seguido de cerca su labor y encuentran en su obra un referente indispensable para conocer y valorar el románico aragonés.