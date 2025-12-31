El alcalde de Jaca hace balance de 2025: “Tenemos un plan de ciudad y las cosas están funcionando”

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha hecho balance en COPE del año 2025, un ejercicio que define como clave para consolidar la estabilidad política, ejecutar un modelo de ciudad planificado y sentar las bases del futuro. Con los presupuestos de 2026 aprobados en tiempo y forma, Serrano subraya que Jaca avanza en seguridad, deporte, turismo y vivienda sin descuidar lo cotidiano. “Estamos cuidando el día a día y, al mismo tiempo, trabajando en un plan de futuro”, ha afirmado.

Estabilidad política y presupuestos

Carlos Serrano ha comenzado su balance destacando que estos han sido sus terceros presupuestos aprobados, algo que, a su juicio, refleja la solidez del actual equipo de gobierno. El alcalde ha reconocido el papel de la oposición, pero ha defendido que la estabilidad institucional es un valor clave para Jaca. “La oposición puede decir lo que quiera y es su labor, pero yo puedo decir con orgullo que hemos aprobado los presupuestos en tiempo y forma”, ha señalado.

Cuando hay estabilidad, se pueden hacer las cosas bien y pensar en el futuro" Carlos Serrano, alcalde de Jaca

El alcalde ha puesto en valor el trabajo conjunto del equipo de gobierno y el apoyo del Partido Aragonés, asegurando que “esa solidez da estabilidad al Ayuntamiento y, por tanto, a la ciudad”. Según Serrano, esta situación permite trabajar con una hoja de ruta clara: “Cuando hay estabilidad, se pueden hacer las cosas bien y pensar en el futuro”.

Seguridad: UVI móvil, helipuerto y recuperación de servicios

La seguridad ha sido uno de los grandes ejes del balance municipal. Serrano ha recordado que uno de los primeros logros del mandato fue la recuperación de la UVI móvil los fines de semana y festivos, tras años de reivindicaciones. “Nos quitaron la UVI móvil y la hemos recuperado, y eso salva vidas”, ha subrayado.

A esta medida se suma la puesta en marcha del helipuerto de emergencias, cuyo funcionamiento ha calificado de “magnífico”, y el proyecto de ciudad cardioprotegida, con desfibriladores repartidos por la ciudad y los pueblos del municipio.

Además, el alcalde ha destacado la mejoría de las plantillas de la Policía Local y de la Policía Nacional y ha anunciado que el Ayuntamiento ya trabaja en una futura nueva comisaría. Uno de los objetivos pendientes es la recuperación del parque de bomberos, para lo que se mantiene un trabajo conjunto con la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón. “Igual que recuperamos la UVI móvil, queremos recuperar el parque de bomberos que se nos quitó en el anterior mandato”, ha afirmado.

Deporte: instalaciones renovadas y eventos fuera de temporada

Serrano ha destacado que en 2025 se ha trabajado intensamente en el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas, algo que considera básico para una ciudad como Jaca. “Hoy podemos decir que todos los polideportivos municipales han tenido algún tipo de arreglo o mantenimiento”, ha asegurado.

Entre las actuaciones, ha enumerado la renovación del polideportivo del Colegio San Juan de la Peña, con nuevo suelo, vallas, pista multiusos e iluminación; la mejora del polideportivo Monte Oroel, con iluminación LED; la próxima remodelación de la cubierta del polideportivo Olimpia para acabar con las goteras; y el desbloqueo de la licitación para los vestuarios del campo de fútbol, una demanda histórica.

Además, el Ayuntamiento ha apostado por instalar iluminación en las canchas deportivas y por atraer grandes eventos deportivos fuera de las temporadas altas. “No buscamos solo grandes eventos, sino eventos que ayuden a desestacionalizar y a que la hostelería y la hotelería tengan continuidad”, ha explicado.

Turismo: debate abierto y un modelo basado en la calidad

En materia de turismo, el alcalde ha defendido que Jaca debe seguir apostando por su principal motor económico, pero con un enfoque claro. “La idiosincrasia de Jaca es el turismo, pero el modelo tiene que basarse en la calidad y no en la cantidad”, ha afirmado.

Serrano ha destacado que los datos que llegan desde el sector indican que la estrategia municipal está dando resultados, con una mayor actividad en meses tradicionalmente más flojos como abril, mayo, octubre o noviembre. “Ahora hay hoteles que ya no cierran en noviembre, y eso da estabilidad al empleo”, ha señalado.

Respecto al debate social surgido en torno al turismo, el alcalde lo valora de forma positiva siempre que vaya acompañado de propuestas. “Debatir es bueno, buscar soluciones y alternativas es bueno, lo que no podemos permitirnos es el ‘no por el no’”, ha advertido, recordando que muchas familias dependen directamente del sector turístico.

Vivienda: una prioridad tras años sin avances

Serrano ha recordado que cuando llegó al gobierno municipal se encontraron con “ocho años en los que no se había hecho nada, y lo digo en mayúsculas, nada” en esta materia.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento se ha adherido al Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón, aunque las obras de viviendas de alquiler todavía no han comenzado por problemas administrativos. En paralelo, se ha impulsado un plan local de vivienda, con avances como la expropiación de seis viviendas en la calle San Nicolás, tras ganar un juicio, por un importe de 367.000 euros. “A primeros de año vamos a realizar el pago y esas viviendas podrán ponerse en marcha”, ha anunciado.

También ha destacado el trabajo para poner en valor suelo público, el impulso al polígono Levante Sur 2, donde se prevé la construcción de unas 300 viviendas, y la regulación de las viviendas de uso turístico para favorecer el alquiler de larga duración. “Tenemos que equilibrar el mercado y dar garantías tanto a propietarios como a inquilinos”, ha defendido.

El día a día y la ciudad que quieren los vecinos

Más allá de los grandes proyectos, Serrano ha insistido en la importancia de cuidar lo cotidiano. “No son bombas de humo, se puede pasear por Jaca y ver los metros y metros de aceras que estamos arreglando”, ha afirmado, citando también la pavimentación de calles, la mejora de la limpieza, el cuidado de los jardines y la organización de fiestas y eventos.

El alcalde ha destacado su contacto directo con la ciudadanía y las reuniones semanales con vecinos. “A mí no me importa que me paren por la calle y me digan ‘Carlos, ¿has visto esto?’”, ha señalado, subrayando que escuchar es parte fundamental de la gestión.

Mirada a 2026: movilidad y conexión de barrios

De cara a 2026, Carlos Serrano ha puesto el foco en la movilidad como uno de los grandes retos del futuro inmediato. El alcalde ha anunciado que ya existen proyectos diseñados y financiados para mejorar la conexión entre barrios, como las pasarelas sobre las vías del ferrocarril, el elevador de Membrilleras o el boulevard de la avenida Oroel.

“Tenemos un buen plan de ciudad y vamos a seguir trabajando para mejorar Jaca día a día”, ha concluido, asegurando que el objetivo final es que la ciudad sea “un lugar del que nos sintamos orgullosos de vivir y que quienes nos visitan quieran volver”.