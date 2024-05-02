Conoce los condecorados en el acto de la Hermandad y ensaya el himno (ve calentando la voz)

En el acto institucional de la Hermandad se entregó la Insignia de Plata a Matilde Campo como Síndico en 2023 y se realizó un homenaje a Paco Barón por su colaboración con la Hermandad
Además se entregaron las siguientes escarapelas a los siguientes escuadristas.
CORTEJO DEL CONDE
25 AÑOS: GEMMA SÁNCHEZ TOMÁS
10 AÑOS: PEDRO GONZÁLEZ MADRID, SONSOLES MARÍA IGLESIAS CONSTANTE, OROSIA LASIERRA BARRABÉS, ARA MORATINOS GRACIA, CLAUDIA NAVARRO MONCLÚS, CARLOS TROBAJO NAVARRO
CABALLERIA
25 AÑOS: ANDRÉS DOMENS SÁNCHEZ
10 AÑOS: ADRIANA PALACÍN BESCÓS, ANTONIO GABALDÓN GIMÉNEZ
CORTEJO HISTÓRICO
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25 AÑOS: JAVIER CALVO URREA, BLANCA MATÍNEZ RODRIGO, CARLOS GARCÍA NASARRE, GUSTAVO GRACIA ARRUEGO
10 AÑOS: DAVID AGÜERA MARÍN, PABLO SALVADOR ARTERO
LABRADORAS
25 AÑOS: SANDRA BARRÓS EGAÑA
10 AÑOS: MARÍA BOSQUE PALACIO, MARA GIL AINSA, AURORA LECINA SALINAS, NOARA PÉREZ MIRAL, ANA CRISTINA BESCÓS BESCÓS, SARA DEL TIEMPO RAMÓN, NAROA EITO RETORTILLO, ELSA PUEYO GUILLEN, ROCIO AQUILUE VISCASILLAS
LABRADORES
25 AÑOS: ROBERTO SANCLEMENTE TOYAS
10 AÑOS: LEO FRANCO AQUILUÉ
ARTESANAS
LAUREADA DE 40 AÑOS: ANA ISABEL ACÍN GIL
25 AÑOS: SARA PÉREZ JUAN
10 AÑOS: MARTINA SÁNCHEZ-CRUZAT GRACIA, LEYRE MARÍA FLORES PUEYO
ARTESANOS
25 AÑOS: DANIEL GARCÍA ARTERO
10 AÑOS: JORGE SARASA LÓPEZ, IGNACIO GURREA PALAZÓ