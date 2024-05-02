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Conoce los condecorados en el acto de la Hermandad y ensaya el himno (ve calentando la voz)

Ana Isaben Acín recibe la Laureada de 40 años en la escuadra de Artesanas, Matilde Campo la insignia de Plata y homenaje a Pepe Barón

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 22:01

En el acto institucional de la Hermandad se entregó la Insignia de Plata a Matilde Campo como Síndico en 2023 y se realizó un homenaje a Paco Barón por su colaboración con la Hermandad

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Además se entregaron las siguientes escarapelas a los siguientes escuadristas.

CORTEJO DEL CONDE

25 AÑOS: GEMMA SÁNCHEZ TOMÁS

10 AÑOS: PEDRO GONZÁLEZ MADRID, SONSOLES MARÍA IGLESIAS CONSTANTE, OROSIA LASIERRA BARRABÉS, ARA MORATINOS GRACIA, CLAUDIA NAVARRO MONCLÚS, CARLOS TROBAJO NAVARRO

CABALLERIA

25 AÑOS: ANDRÉS DOMENS SÁNCHEZ

10 AÑOS: ADRIANA PALACÍN BESCÓS, ANTONIO GABALDÓN GIMÉNEZ

CORTEJO HISTÓRICO

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25 AÑOS: JAVIER CALVO URREA, BLANCA MATÍNEZ RODRIGO, CARLOS GARCÍA NASARRE, GUSTAVO GRACIA ARRUEGO

10 AÑOS: DAVID AGÜERA MARÍN, PABLO SALVADOR ARTERO

LABRADORAS

25 AÑOS: SANDRA BARRÓS EGAÑA

10 AÑOS: MARÍA BOSQUE PALACIO, MARA GIL AINSA, AURORA LECINA SALINAS, NOARA PÉREZ MIRAL, ANA CRISTINA BESCÓS BESCÓS, SARA DEL TIEMPO RAMÓN, NAROA EITO RETORTILLO, ELSA PUEYO GUILLEN, ROCIO AQUILUE VISCASILLAS

LABRADORES

25 AÑOS: ROBERTO SANCLEMENTE TOYAS

10 AÑOS: LEO FRANCO AQUILUÉ

ARTESANAS

LAUREADA DE 40 AÑOS: ANA ISABEL ACÍN GIL

25 AÑOS: SARA PÉREZ JUAN

10 AÑOS: MARTINA SÁNCHEZ-CRUZAT GRACIA, LEYRE MARÍA FLORES PUEYO

ARTESANOS

25 AÑOS: DANIEL GARCÍA ARTERO

10 AÑOS: JORGE SARASA LÓPEZ, IGNACIO GURREA PALAZÓ

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