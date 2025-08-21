40 comercios participarán este fin de semana en Jaca en la Fiesta del Comercio en la calle de ACOMSEJA

Tras una primera quincena de agosto en la que se ha registrado una masiva afluencia de visitantes al territorio, la Asociación de Empresas de la Jacetania quiere dar un último impulso a la campaña estival con la celebración de la Fiesta de Comercio de la Calle, una de las iniciativas que más arraigo tiene entre los asociados a ACOMSEJA. Se celebra prácticamente desde la propia fundación de la asociación, hace ya 19 años. El objetivo principal es liquidar el stock de verano y, aunque es difícil dar cifras de negocio, se trata de uno de los puntos de facturación más importantes de todo el año para la mayoría de los participantes.

Este año han confirmado su participación cerca de 40 establecimientos, la mayoría de ellos pertenecientes a los sectores de ropa y decoración, aunque la oferta general estará muy diversificada. Al exponer sus productos en la calle, los comerciantes logran estrechar el contacto con potenciales clientes, consiguen una mayor visibilidad y mejoran la experiencia del consumidor. Jaca, además, adquiere durante estos días un ritmo diferente con la energía que procede del comercio, y la atmósfera de acontecimiento social que se respira en sus calles.

Así lo destaca Marian Bandrés, presidenta de ACOMSEJA, para quien el evento de este fin de semana es una oportunidad “para reivindicarnos como colectivo, para demostrar una vez más el nivel de calidad y profesionalidad de nuestro comercio y para aportar al verano de Jaca una actividad que dinamiza las calles y supone un auténtico aliciente para los visitantes, pero también para los que estamos aquí todo el año”.

En este sentido Bandrés reitera una idea sobre la que la Asociación ha querido poner siempre el acento cuando llega esta Fiesta del Comercio, o el Remate Final de Invierno: “a diferencia de las grandes plataformas, que suelen ofrecer productos de menor calidad en sus campañas de rebajas, en el caso de los comerciantes jaqueses el producto que se ofrece es el mismo, con la misma calidad que el que se ofrece el resto del año en el interior de los comercios, pero con unos precios realmente atractivos”.

Las paradas de los comerciantes asociados a ACOMSEJA se extenderán fundamentalmente a lo largo del Casco Histórico de Jaca (Bellido, Echegaray, Carmen, Huesca, Mayor, Obispo, Zocotín, Unión Jaquesa y Sancho Ramírez), en las plazas Cortes de Aragón, Catedral, San Pedro, Biscós y Ripa; y en las avenidas Regimiento Galicia, Primer Viernes de Mayo, Escuela Militar de Montaña, Francia y Jacetania.

ACOMSEJA recuerda que la “Fiesta del Comercio en la Calle” es una actividad que es posible gracias al acuerdo de colaboración entre ACOMSEJA y el Ayuntamiento de Jaca, y que para ello ha sido fundamental que los asociados se hayan inscrito previamente para determinar el espacio público que va a ser ocupado.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Intersport Jorri / Avda. de Francia, 4

Karay Jaca / C. Mayor, 16

