La Vuelta llega este fin de semana a Sabiñánigo

Este sábado, 24 de octubre, la localidad de Sabiñánigo será protagonista por una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España. Es una etapa de 185,5 kilómetros con salida desde Huesca (parque tecnológico Walqa) y llegada al municipio sobre las 17.30h.

Debido a la Pandemia provocada por la Covid-19, este año La Vuelta será un poco más atípica que otros años. Desde la organización (Unipublic) se están tomando todas las medidas protocolarias para preservar la seguridad de los corredores, equipos y ciudadanos en cada etapa. Las recomendaciones son muy similares a las establecidas por el Ministerio de Sanidad y la DGA: mantener la distancia interpersonal de 2 metros, lavado frecuente de manos y por supuesto el uso obligatorio de la mascarilla. Además, se recomienda que la gente que se encuentre ese día en el municipio no se acerque a la zona de meta o se aglutine para animar a los corredores. Se aconseja seguir La Vuelta en casa desde las televisiones y animar desde los balcones y ventanas.

Recorrido

Los corredores llegarán desde Fiscal y entrarán por la rotonda de la N-260 (Boulevard), continuarán por Avenida del Ejército, Avenida de Huesca hasta la Plaza España, Calle Serrablo, Calle Sancho Ramírez y por último Paseo de La Corona con llegada al Campo de Fútbol Joaquín Ascaso de Sabiñánigo.

El sábado 24, por el Decreto 2020-1722 con fecha de publicación el 19/10/2020, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en los siguientes recorridos:

Recorrido Llegada Etapa: Desde las 12.00 horas: Boulevard A. Muñoz, Av. Del Ejército, Av. De Huesca, Pza. España, C/Serrablo (Dirección Biescas), C/ Sánchez Ramírez, C/ Gral. Villacampa, Pza. Constitución y Paseo de La Corona.

Zona de Meta: Desde las 7.00 horas: Pza. de la Constitución, C/Pedro Sesé y Parking del Polideportivo Pza. Constitución (desde el día 23), C/Torla, Paseo de La Corona y desde la llegada de la Carrera C/General Villacampa, C/Abad Banzo.

Desde una hora antes de la llegada (sobre las 16.00 horas) se prohíbe la circulación por la vía pública por el recorrido ‘Llegada Etapa’.

Quedará reservado el uso exclusivo de la vía pública por parte de los integrantes de la carrera en el horario establecido, teniéndose previstas las emergencias. El único horario donde permanecerá cerrado al tráfico el recorrido mencionado será de 16.00 a 19.00 horas (exceptuando el Paseo de La Corona que estará cerrado desde las 7.00 hasta las 22.00 horas).

Recomendaciones

Las calles de tránsito recomendadas para evitar los cortes al tráfico:

– C/ Serrablo hasta C/Valle de Tena (doble sentido)

– C/ Serrablo desvío C/ Zaragoza (doble sentido)

– C/ Sánchez Gastón dirección C/Autonomía de Aragón (doble sentido)

– C/ Serrablo a C/Valle de Tena dirección C/Marqués de Urquijo (sentido habitual)

– Corte de Pza. De la Constitución. Circulación por C/Ciudad de Billère hasta Pza. Santa Ana y desvío por C/ Coli Escalona (sentido habitual).

– Alternativa corte c/Serrablo y Av. De Biescas por el polígono SEPES y por Av. De Biescas dirección salida de la población

– Para circular desde o hacia el Puente de Sardas desde el Barrio de Santiago, por la circunvalación (carretera).

La circulación se reanudará conforme finalice el paso de la carrera.

Los ciudadanos tienen disponibles los parkings del Polideportivo Puente Sardas, Parking entrada por camino de Aurin, Parking polígono SEPES, Parking del Barrio Santiago y Parking de Pirenarium, éste último una hora antes y durante la carrera no se podrá ni acceder ni salir.

Por otra parte, las instalaciones municipales que permanecerán cerradas este día serán: el Polideportivo de Plaza Constitución, La Zona Deportiva La Corona y el Campo Municipal Joaquín Ascaso. Además, del Espacio Joven.

“Creemos que es una gran oportunidad de promoción para que todos los aficionados que sigan La Vuelta a través de sus televisiones sitúen a nuestro municipio en el mapa y en un futuro puedan visitar nuestro patrimonio turístico, cultural o natural. Además, este año por las circunstancias en las que nos encontramos, pedimos a los sabiñaniguenses que no acudan a las zonas por donde pasa la carrera, sino que ‘En el 2020, Vive La Vuelta desde Casa’, ha apuntado la alcaldesa de Sabiñánigo Berta Fernández.