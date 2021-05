Sabiñánigo anuncia de forma oficial la suspensión de las fiestas patronales

El pasado lunes 17 se reunió el Consejo Sectorial de Fiestas y decidió, por segundo año consecutivo, la anulación de la celebración de las Fiestas Patronales de Santiago. La sesión tuvo lugar telemáticamente donde participaron 14 de los 21 miembros del Consejo Sectorial Fiestas y donde el Presidente del Consejo, Carlos Allué, comunicó a todos ellos que dada la regulación actual en Aragón establecida en el Decreto ley 2/2021, del 7 de mayo, del Gobierno de Aragón y la Ley 3/2020, del 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitara para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, no se puede llevar a cabo ninguna celebración de fiestas, verbenas u otros eventos populares por lo que las fiestas de Santiago y las fiestas de los núcleos de los municipios quedan suspendidas hasta las 24:00 horas del 31 de agosto.

El Consejo Sectorial de Fiestas se volverá a reunir en dos semanas para valorar las propuestas que hagan los miembros, para complementar alguna actividad cultural de verano en todo el término municipal.

Carlos Allué, Concejal de Festejos y Presidente del Consejo Sectorial de Fiestas, hace hincapié en “estar seguro que los ciudadanos y ciudadanas de Sabiñánigo tendrán un comportamiento ejemplar. El cual ya han demostrado en ocasiones anteriores, como en las no fiestas del año pasado, las no fiestas de El Pilar y en las no fiestas de los pueblos del término municipal. Agradecemos de antemano la implicación y el cumplimiento de la normativa, sé una vez más, que van a ser ejemplo de responsabilidad”.