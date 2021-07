¿Qué restricciones se podrían implantar en Jaca para frenar los contagios?

Con las cifras de contagios que registra la ciudad de Jaca, la consejería de Sanidad está estudiando la posibilidad de implantar medidas restrictivas si bien no hay ninguna decisión tomada y se está esperando a ver la evolución de la pandemia. Jaca ha comenzado la semana con una incidencia de .1371 casos por 100.000 habitantes, superando la media de Aragón y duplicando los casos que hubo cuando se decidió la prolongación del cierre perimetral de la ciudad. Ayer se notificaron 30 casos y este miércoles 29. La concejal y portavoz de Sanidad en las Cortes, Olvido Moratinos, ha explicado en COPE que se está en contacto con Sanidad porque la situación es preocupante y "algo hay que hacer". Ahora bien, las medidas pueden pasar por volver a cerrar perimetralmente la ciudad o limitar aforos y horarios. Moratinos cree que el cierre perimetral "no es lo primero que se estaría valorando sino que las medidas podrían ir más encaminadas a la reducción de horarios, aforos, etc".

En cualquier caso, no hay nada en firme "y será la consejería de Sanidad la que decida qué medidas se van a tomar si la situación sanitaria en Jaca no mejora", señala. Moratinos reconoce que "hay mucha preocupación" y que con estos datos, "en meses anteriores, tendríamos restricciones". En este sentido, subraya que el proceso de vacunación está funcionando muy bien y las incidencias en las personas no son tan graves por lo que las ocupaciones en hospitales y en camas UCI no son tan altas". Además, recuerda que Jaca triplica su población en verano. Escucha sus declaraciones en COPE.