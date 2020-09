Olvido Moratinos: "El verano se ha salvado en cuanto a afluencia teniendo en cuenta el contexto"

Durante el mes de agosto, Jaca ha tenido una alta afluencia de visitantes de segundas residencias. Esto ha hecho que las calles hayan estado llenas pero se ha notado un descenso de entre el 30- 40% de visitas físicas en la Oficina de Turismo puesto que "no es el perfil de visitante que acude a la Oficina". Sí que han aumentado las consultas online.

La concelaj de Turismo en el Ayuntamiento de Jaca, Olvido Moratinos ha explicado que "se ha salvado el verano en cuanto a afluencia teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, estando en un año extremadamente difícil por lo que hay que ser cauteloso y prudente y los resultados reales los veremos a final de año".

El balance "positivo" en cuanto a afluencia se basa en la cantidad de visitantes que se han acercado a Jaca y que han participado en las distintas actividades que han organizado las concejalías. Por ejemplo, las visitas a Rapitán, sobre todo "Rapitán Histórico", han tenido aforos completos. Un poco menos las visitas "Rapitán natural", que era la novedad este verano pero también han tenido buena respuesta.

En cuanto a las sensaciones y opiniones del sector servicios, Moratinos ha apuntado que " ha ido bien, sobre todo en bares y restaurantes". En cuanto a los alojamientos, el punto débil ha sido el alojamiento en los hoteles precisamente porque la mayoría de los visitantes cuentan con segundas residencias. Aún así, "en los fines de semana las ocupaciones han sido altas".

La situación sanitaria en Jaca no ha sido alarmante en el mes de agosto. "hay casos sueltos y controlados". En este sentido, Moratinos ha valorado la responsabilidad "de todos a la hora de seguir las recomendaciones" al mismo tiempo que recuerda la necesidad de "no bajar la guardia porque el virus no se ha ido y tenemos que seguir con la misma responsabilidad". Es algo que la concejal considera fundamental porque llega el otoño "y hay que tirar de él por lo menos para seguir atrayendo al público los fines de semana".

Por ello, además de la responsabilidad que hay que seguir teniendo para controlar la situación sanitaria, "vamos a organizar actividades en la misma línea que en el verano por lo que serán actividades abiertas, en el naturaleza, infantiles...con otro concepto para seguir ofreciendo opciones. También continuaremos con las campañas promocionales". Además, "tenemos dos puentes por delante que hay que saber explotar". No te pierdas la entrevista en COPE.