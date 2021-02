El Monasterio Viejo de San Juan de la Peña sufrió numerosos incendios a lo largo de los años

Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez, continúa hoy con su sección dedicada a San Juan de la Peña y hoy se centra en los incendios que se produjeron en el Monasterio Viejo , que no fueron pocos, por lo menos los que han quedado demostrados. En el Monasterio no solo vivían los monjes, también había más personal trabajando y los estudiantes por lo que perfectamente la población podía ascender a las 80 personas. Además, había mucha madera y no había luz eléctrica y se alumbraban con velas y antorchas. Todo esto "hacía estar en permanente riesgo de incendio". Hubo algunos incendio menores pero otros, tuvieron grandes consecuencias. En el año 1.375, un incendio afectó al dormitorio monacal y al archivo, entre otras dependencias. En 1.494 se produjo otro que fue peor ya que, como consecuencia del fuego, desapareció la arqueta original, adornada con piedras preciosas, regalo del Rey Sancho Ramírez, que contenía los restos de San Indalecio.

Pero en 1.675, se originó un incendio tan grave, que esto hizo a los monjes tomar la decisión de trasladarse a la pradera, donde está el Monasterio Nuevo. ¿Quiere saber más? No te pierdas la entrevista en COPE