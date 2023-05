Marta Moreno de VOX: "tenemos un votante muy fiel y se suman nuevos al vernos coherentes"

Marta Moreno Rodríguez es la candidata de Vox para la alcaldía de Jaca. 48 años, casada con 3 hijas, Moreno ha explicado su programa y se muestra muy animada a 7 días de votar. "Ayer realizamos un acto junto a la catedral y mucha gente quiso informarse del proyecto de Vox. Gran acogida y buenas vibraciones", afirma.

"Me presento para dar continuidad este proyecto, he trabajado duro estos 4 años y los comienzos no fueron fáciles. La gente ya me conoce, he cogido experiencia. (...) Es muy importante conocer de primera mano las necesidades de los vecinos de Jaca y sus pueblos, la gestión efectiva se empieza por saber qué es lo que pasa. El equipo de Gobierno no ha cumplido sus compromisos programáticos (...) Hemos sacado adelante varias de nuestras propuestas y esto es para seguir creciendo y cuento con un equipo muy cualificado", reconoce Moreno.

A diferencia de hace 4 años, el clima interno en Vox Jaca es más tranquilo y la candidata bromeaba con que ahora sí sale como número uno en la lista y como la tercera como los comicios anteriores. Sobre cómo ve Jaca, Moreno dice que hay mucho por mejorar: "Jaca necesita un cambio urgente (...) Ha retrocedido tanto en el cuidado como en la gestión de la ciudad. Jaca necesita limpieza, modernización, unos servicios público de calidad, infraestructuras, nuevos proyectos como la mejora del palacio de congresos, acondicionar el parking de la pista de hielo, eliminar barreras arquitectónicas como en el IES Domigo Miral, mejorar la estética de la Plaza Biscós y hacer un kiosko multiusos, hacer una estación intermodal a la altura de una ciudad como la nuestra... (...)

Conoce más en la entrevista del programa de Marta Moreno con Vox bajo el lema de campaña "La patria empieza en tu pueblo". Escucha el podcast con la entrevista,