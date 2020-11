Jaca celebra el "Black finde" del 26 al 28 de noviembre

Acomseja, la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania impulsa, un año más, la celebración del "Black finde" para dinamizar la economía en lo que supone "el inicio de las compras de Navidad". La presidenta de Acomseja, Loreto García, ha explicado en COPE que "en la asociación hay dos vertientes. Una que opina que es una tradición traída de fuera que no favorece al comercio ya que se ofertan descuentos en una temporada fuera de los periodos de rebajas y no compensa y, otra, que entiende que hay que adaptarse a los hábitos de consumo y apostar por estas fórmulas de venta". En este sentido, "van a participar la mayoría de los asociados que ofrecerán sus productos a precios especiales en el interior de sus comercios ya que, en la calle solo se sacan para los remates".

Loreto anima a la población a aprovechar estos tres días para realizar compras y apoyar al comercio de proximidad " que en Jaca es muy bueno y ofrece una calidad que no vemos en otros lugares". Por otro lado, la presidenta de Acomseja ha manifestado su satisfacción por poder contar a partir de enero con los bonos de apoyo al comercio local "aunque nos hubiera gustado tenerlos antes pero hemos entendido que todos los esfuerzos debían destinarse, desde marzo, a la lucha contra la pandemia". Hay que recordar que, en el presupuesto de 2021 del Ayuntamiento de Jaca, se va a incluir una partida para estos bonos. Antes no se ha podido llevar a cabo porque, tal y como ha manifestado el consistorio "la cuantía saldrá de lo sobrante de la línea de subvenciones a las empresas, que se finalizarán en este mes de noviembre por lo que no se llega a tiempo para tenerlos en Navidad y se llevarán a los presupuestos para el próximo año".