Formigal- Panticosa y Astún abrirán el 26 de diciembre

Por fin hay fecha de apertura para las estaciones del valle del Aragón y del valle de Tena. Será el miércoles 26 de diciembre. Aramón Formigal- Panticosa pondrá en servicio 10 kilómetros a precio reducido. Del grupo Aramón también abre Valdelinares, en Teruel, con 4 kilómetros esquiables. En cuanto a Astún, abrirá 16,6 kilómetros, 15 pistas y 6 remontes. Se pondrán en funcionamiento los 5 telesillas y 1 teleski, 15 pistas (2 verdes, 9 azules y 4 rojas) que conforman 16,6 km. Además de las pistas puestas en servicio, se podrán contratar ya clases de esquí en la Escuela Oficial de Astún y disfrutar de los servicios de cafeterías y demás servicios complementarios. Candanchú tiene previsto abrir también el día 26 pero no lo ha podido confirmar oficialmente. Las estaciones han trabajado intensamente para poder abrir lo antes posible. El sundirector general de Astún, Andrés Pita, ha explicado en COPE que "el inicio de la temporada es tardío pero pido paciencia porque la temporada es larga y queda mucho tiempo para esquiar". Ha añadido que "el hecho de no haber podido abrir en el puente de la Constitución ha sido un varapalo que ya dejamos atrás y vemos de forma puy positiva poder abrir el día 26". No osbstante, los centros estarán pendientes de la climatología puesto que se necesita más nieve y bajas temperaturas para seguir fabricando.