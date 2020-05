Cruz Roja agradece el apoyo de los ciudadanos de Biescas y Sabiñánigo con un "pasacalles" en vehículos

Han sido muchas las muestras de agradecimiento que Cruz Roja Jacetania ha recibido por parte de los ciudadanos. Tanto es así, que este viernes por la tarde saldrán con vehículos para recorrer las calles de Sabiñánigo y Biescas haciendo parada en las dos residencias que se han visto especialmente afectadas por el coronavirus. El presidente, Luis Castán, ha explicado en COPE que "hemos hecho muchos traslados de enfermos de coronavirus de estas dos localidades y nuestro agradecimiento también se dirige a los trabajadores de las residencias".

Está previsto que el "pasacalles" comience a las 17.15h. Próximamente harán lo mismo por las calles de Jaca pero "empezamos en Biescas y Sabiñánigo porque se han visto más afectadas", subraya Castán.

El presidente recuerda que, si los vecinos no tienen que salir, que no lo hagan para ver el pasacalles ya que "seguimos en estado de alarma y el virus no ha desaparecido. Se puede aplaudir y contemplarlo desde las ventanas y balcones"

Por otro lado, Castán ha recordado que Cruz Roja Jacetania ha mantenido todas las actividades que venía realizando hasta ahora por lo que la atención a las personas que utilizan los servicios no se han visto perjudicadas. No te pierdas la entrevista en COPE.