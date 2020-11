Cómo no caer en el sedentarismo con los gimnasios cerrados

Sparta Sport Center de Jaca nos vuelve a ofrecer otas sección con el monitor y entrenador personal, Pedro Pleguezuelo. Los gimnasios se cierran por las restricciones aunque la situación para los deportistas es mejor que en marzo porque se puede salir a la calle a correr. No obstante, hay muchas personas que trabajan la fuerza en los gimnasios y, para ellos, Sparta recomienda mantener una rutina de ejercicios para no caer en el sedentarismo. Se pueden realizar ejercicios de mantenimiento aunque el material en casa no sea el mismo. En casa viene bien tener algún elásctico, pesas o algo que haga de banco para realizar determinados ejercicios. Pedro hace especial hincapié en la importancia de trabajar el abdomen. Si no se dispone de aparatos, con el propio peso del cuerpo se pueden realizar ejercicios. No te pierdas la entrevista en COPE.