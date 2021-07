Carlos Serrano: "Esperemos que el equipo de gobierno no se vaya de vacaciones con la que está cayendo"

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha pasado por los micrófonos de COPE para valorar lo aprobado en el pleno de este miércoles y ha aprovechado para hablar de la situación sanitaria de Jaca y, en este sentido, para criticar al equipo de gobierno "porque no ha tenido iniciativa suficiente para solicitar medidas en vez de esperar a lo que diga la consejería de Sanidad".

Además, ha sido firme a la hora de defender que "no se tendría que organizar el Festival Folklórico de los Pirineos". Serrano argumenta que "es por respeto a los fallecidos y afectados pero también por respeto a todas las personas que también se han quedado sin Primer Viernes de Mayo, Semana Santa y Fiesta de Jaca". Sostiene que "para hacerlo amedio gas es mejor no hacer nada". Eso sí, deja claro que "la cultura es segura".

En relación al pleno, Serrano ha destacado las preguntas realizadas al alcalde, relativas a conocer en qué punto está el elevador de la Avenida Perimetral, el Centro de Interpretación del Camino de Santiago en la Casa Don Valero, problemas en la limpieza viaria, zona azul o el Plan Remonta. Pero hay una cuestión en la que Serrano ha puesto el foco de la que no se tenía conocimiento. Y es que, recientemente, una delegación de alcaldes de la Comisión de Municipios de más de 8.000 habitantes de la FAMCP, presidida por el alcalde de Jaca, se ha reunido con el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, con el objetivo de tratar y analizar la proliferación de instalaciones de parques fotovoltaicos. En concreto, sobre un informe jurídico del ejecutivo autonómico mediante el cual, los ayuntamientos, en principio, no van a tener autonomía para poder regular la instalación de estos parques. "Se nos ha tranquilizado porque parece que se podrá hacer algo para que esto no sea así".

Por último, Serrano señala que "en agosto no habrá pleno pero espero que esa despedida no signifique que el equipo de gobierno se vaya de vacaciones con la que está cayendo". No te pierdas la entrevista en COPE.