Acaba la feria del libro con la presentación de "la guerra de los robots"

El Coronel Francisco Rubio y Toño L'Hotellerie han pasado por los estudios de Cope para hablar de la presentación que tendrá lugar este lunes 16 a las 19,30 en la Casa de la Cultura de Jaca del libro "La guerra de los robots", escrito por el coronel y editado por Pregunta.

En la charla en Cope se incian preguntas que en la presentación tendrán su continuidad, pues el debate que genera es enorme en todo lector.

sinopsis

La era de la robótica cambiará la sociedad del siglo XXI y también sus guerras, que no desaparecerán: serán diferentes. Las armas autónomas son capaces de matar y destruir sin necesidad de control humano. Esta facultad de una máquina inteligente para decidir sobre la vida de una persona ha movilizado a científicos y académicos, pero no tanto a las personas anónimas, más preocupadas por los problemas cotidianos y cercanos. Sin embargo, no estamos frente a un debate académico, sino ante una realidad que nos afecta —y afectará— a todos. En un intento de despertar el interés del público general sobre ello, el coronel Francisco Rubio nos ofrece en este libro —con prólogo del periodista de RTVE David Corral Hernández— la oportunidad de conocer y entender un escenario inédito en el que las tecnologías son empleadas en contra de lo que se supone su esencia, aportar beneficio a la humanidad. El lector encontrará bastantes preguntas, muchas respuestas y la información o argumentos con los que formar su propia opinión sobre un mundo, completamente nuevo, que está surgiendo a nuestro alrededor.