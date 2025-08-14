Tomás Rufo es el triunfador de la feria taurina de la Albahaca de Huesca.

El diestro toledano ha sido declarado mejor torero de la feria por su labor en el conjunto de la tarde del 13 de agosto, en la que lidió toros de la ganadería de el pilar.

El dictamen del jurado, sin embargo ha determinado que la Mejor faena haya recaído en Emilio de Justo, lidiada el 12 de agosto. El aficionado taurino y socio de la Peña Taurina, Manuel Araujo ha señalado los motivos de la decisión que se ha tomado el jurado

El miembro del jurado ha asegurado que " fue ayer, ya el último toro, tuvimos que ver 23 toros y el que hizo 24 fue el mejor toro de la feria. Son las casualidades de la vida, pero así fue la cosa. Tomás Rufo hizo una gran faena y mató muy bien,una estocada estupenda, lo mató por arriba". Araujo ha señalado que " se lleva el premio a la mejor faena rotundamente". Un premio concedido por mayoría

En términos generales los dias 12 y 13 han marcado los mejores momentos de la feria. El Mejor toro, el toro lidiado en sexto lugar en la corrida del día 13, de la ganadería de El Pilar, lidiado por Tomás Rufo. La mejor corrida la de El Pilar también el mismo dia igual que el mejor picador para José Antonio Barroso, de la cuadrilla de Tomás Rufo. También el Mejor par de banderillas para Sergio Blasco, de la cuadrilla de Tomás Rufo, por el tercer par ejecutado al sexto toro de la ganadería de El Pilar, el día 13 de agosto

El dia 11 nos deja el Mejor peón de brega para Thomas Ubeda de la cuadrilla de Clemente y la mejor estocada para el torero francés a su segundo toro, sexto de la tarde, de la ganadería de Román Sorando, lidiada el día 11 de agosto.