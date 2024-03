El PSOE Huesca, preocupado por el "desgobierno" en el Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huesca ha mostradosu preocupación por la situación del consistorio tras casi 10 meses de mandato. La portavoz, Silvia Salazar, ha explicado que “ahora mismo no sabemos si hay un pacto de gobierno, si no hay nada, si lo hubo y se rompió, si Vox lo ha dinamitado o si el PP de Huesca sigue considerando que debe atenerse o no a él. Todo el ruido que se genera casi a diario por las disputas entre estos dos grupos está impidiendo que el Ayuntamiento se ponga de una vez en marcha”.

A su juicio, “Huesca no se merece esto, los oscenses no merecen este espectáculo dantesco fruto de un pacto regional que ha obligado a la alcaldesa Lorena Orduna, como ella misma reconoció recientemente, a aceptar los chantajes de la ultraderecha” y ha recordado que “en su día, este grupo tendió la mano al PP para evitar situaciones como la vivida en el último pleno o tras el comunicado de Vox ayer en el que acusaba al PP oscense de dinamitar ese pacto. Por el bien de la ciudad, por el bien de los oscenses, por sus derechos y libertades, hicimos una propuesta que habría permitido evitar todo esto”.

“No coger la mano que le tendimos ha provocado que en estos meses la señora Orduna haya dado por bueno el discurso racista e islamofóbico,haya aceptado que los minutos de silencio del pleno no sean por las mujeres víctimas de violencia de género, ha acabado con la cooperación al desarrollo e incluso ha justificado la supresión de Periferias. Ahora sabemos que ni habrá proceso participativo para conocer la opinión de los oscenses ni el prometido festival para jóvenes que iba a sustituirlo”.

La portavoz del PSOE ha señalado que “este grupo socialista no va a quedarse mirando cómo se devoran los unos a los otros. Nosotros tenemos claro por qué y para qué estamos aquí: nuestro trabajo es y debe seguir siendo trabajar por la ciudad, proponer desde la oposición medidas y mejoras que beneficien a todos”.

Por eso, ha concluido, “pedimos a la alcaldesa una vez más que rompa, pero que rompa de verdad, el yugo que le ata a Vox, que deje las disputas a un lado y se centre en lo que de verdad importa: los oscenses. Porque mientras ella y su equipo de gobierno pierden el tiempo con la ultraderecha, nuestros vecinos siguen teniendo problemas y preocupaciones que su ayuntamiento, su alcaldesa, la que fue elegida para solucionarlos, no lo hace”.