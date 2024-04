El proyecto del cercanías Huesca-Zaragoza llega al Congreso de los Diputados

La ampliación del cercanias entre Huesca y Zaragoza llega este martes al Congreso de los diputados. Desde la plataforma Huesca Suena siguen reclamando este proyecto por los beneficios que supondría para la capital altoraragonesa y reclama voluntad politíca para impulsarlo

Han pasado varios meses desde que la plataforma ciudadana “Huesca suena” se planteara este proyecto como un gran objetivo para el futuro desarrollo de la capiatal altaragonesa. Todos los patidos políticos se han ido mostrando favorables a la inciactiva y reconociendo los beneficios pero no parece que se termine de impulsar. El Presidente de Huesca suena, Pedro Camarero ha explicado en COPE Huesca que tiene que ser el gobierno central quien encargue los trabajos a ADIF y RENFE. Pedro Camarero reconoce que "hasta que no se meta en los planes del gobierno central, que es en definitiva quien tiene que ordenrle a ADIF y Renfe que desarrollen ese proyecto porque la inversión no es muy grande. Hace falta voluntad política como siempre. Hace falta que le ministerio de transportes les diga que se pongan a trabajar para implantar ese serviio que está en muchos otros territorios de España".

El asunto llega al congreso de los diputados a iniciativa del diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo que plantea una proposición no de ley en el congreso de los diputados. El presidente de la plataforma Huesca-Suena, Pedro Camarero habla de beneficios económicos y también medioambientales. El futuro es que Huesca sea zona metropolitana de Zaragoza. Un proyecto que dice Camarero " está en Barcelona, en Madrid en París, en Londres en cualquiera de las grandes ciudades que han desarrollado su área metropolitana. Es lo que pedimos desde Huesca Suena, que Huesca forme parte de la área metropolitana de Zaragoza y que las inversiones públicas empiecen a llegar a Huesca porque llevamos décadas de auténtico abandono"

A diario, 15.000 vehículo circulan de Huesca a Zaragoza, 3000 personas realizan ese recorrido a diario y en su momento se recogieron más de 5000 firmas para impulsar el proyecto al que todos los partidos se sumaron