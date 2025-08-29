La Policía Nacional investiga el ataque que ha sufrido la sede del PP de Huesca

La Policía Nacional investiga el ataque que entorno a la madrugada de este jueves ha sufrido la sede del PP de Huesca, contra la que se han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja. Con esta imagen ha amanecido la puerta de la sede que ha sido limpiada lo largo de esta mañana.

Los hechos han ocurrido esta madrugada contra la puerta principal y cristaleras de la sede, ubicada en la calle Saturnino López Novoa de la capital altoaragonesa. El PP ha denunciado los hechos y la Policía Local los está investigando.

El presidente del PP de Huesca, Gerardo Oliván, ha lamentado y condenado el ataque que atenta, ha dicho, contra los valores democráticos y de convivencia. Así, ha trasladado que “desde el PP lamentamos y condenamos el ataque a nuestra sede en la pasada madrugada, que atenta contra los valores democráticos, convivencia, respeto y mínimo civismo”.

Ha añadido que “esperamos que se localice a las personas que han realizado estos actos y que pronto asuman su responsabilidad”.