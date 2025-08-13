Las Peñas de Huesca resaltan el buen ambiente festivo durante las fiestas

El presidente de la peña Los 30, Tomás Hernández ha insistido en la buena salud de las peñas

Un año más, el ambiente durante las fiestas de San Lorenzo se caracteriza por la animación en los diferentes actos. Las peñas recreativas proponen actividades que está gustando a los oscenses y visitantes

Los conciertos y Djs de la plaza de Navarra están atrayendo a muchos fieles a esta propuesta nocturna. Todos los presidentes de las peñas han resaltado la buena disposición del ayuntamiento para que cada una de ellas pudiera elegir alguno de los conciertos. Entre ellos, Javier Guirlés, presidente de Zoiti

También Fran Ferrer, presidente de la peña La Parrilla ha insistido en la alta asistencia a las actividades. Quizá incluso se esperaba más el fin de semana y menos entre semana y la realidad ha sido que estos dias hay mucha gente

En eso también ha coincidido Tomás Hernández, presidente de la peña Los 30

Ana Lite, presidenta de la peña 10 de agosto espera que hoy todavía haya mas gente con Inhumanos

Buen ambiente que también ha visto estos dias el presidente de Alegría Laurentina, Javier Ibarz

Javier Guirlés, presidente de la peña Zoiti ha incidido en la buena relación con el ayuntamiento

En general, este año se está hablando de record de asistentes a la feria taurina e incluso habla Tomás Hernández de la excelente salud que tiene el modelo festivo en Huesca

Al margen de los conciertos en la plaza de Navarra, las diferentes peñas han organizado actividades, especialmente por las mañanas. Los encierros infantiles han sido todo un éxito como resaltaba Javier Guirlés de Zoiti

Con respecto al papel que desempeñan las peñas en Huesca, todos resaltan la buena salud de las 6 agrupaciones. Javier Guirles ha recordado que este año se han mantenido tras la subida de los últimos años

En Alegría Laurentina están a punto de llegar a los 2600 subiendo con respecto al año pasado y se convierten en la peña más multitudinaria

En la peña 10 de agosto han vuelto a subir el número de socios y ha explicado que el motivo es la calidad de las propuestas de las peñas

En la peña La Parrilla, el presidente Fran Ferrer se ha mostrado contento por el apoyo de los oscenses a pesar de haber bajado un poco el número de socios

En el 15 aniversario de la refundación de la peña los 30 han conseguido el record de peñistas superando los 1000 socios

Por eso ha querido animar a los oscenses a seguir haciéndose de peñas

Este año especial para la peña Alegría Laurentina porque fueron los encargados de poner la pañoleta al santo y al año que viene cumplirán el 70 aniversario así que especialmente contento estaba el presidente Javier Ibarz