En marcha las obras de ampliación de la red de vías ciclables

Tras trabajos previos de desbrozado y escarificado, y el parón producido por la alerta roja plus por riesgo extremo de incendios forestales en Aragón, se han retomado las obras incluidas en el Proyecto de Ejecución de las Obras de Ampliación de la Red de Vías Ciclables en el término municipal de la ciudad de Huesca, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Los trabajos se han iniciado por las vías ciclables 2 (Huesca-Bellestar) y 3 (Huesca–Tabernas–Buñales), unos tramos significativos del proyecto que permitirán mejorar la conexión entre la ciudad y los núcleos rurales próximos, favoreciendo los desplazamientos sostenibles y seguros.

La obra está adjudicada a la Unión Temporal de Empresas formada por Serveo Servicios SAU y Serveo Infraestructuras SAU, con un presupuesto de 2.054.356,85 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución es de cuatro meses y deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2025.

El proyecto de ampliación de la red de vías ciclables tiene por objeto crear una red a modo de malla de vías ciclables que recorran todo el término municipal de Huesca facilitando la conexión de los barrios rurales con el núcleo urbano de Huesca.

Esta nueva red permitirá, tanto a los habitantes de la ciudad como a los residentes en los barrios rurales, realizar los desplazamientos diarios, entre el lugar de residencia, el laboral y los desplazamientos que se realizan por ocio, a través de recorridos 100% ciclables, en los que se compaginan los desplazamientos a pie y en vehículos sin motor de manera sostenible, a la vez que se pone en valor el entorno paisajístico de nuestro territorio.

La actuación supone el arreglo y acondicionamiento de aproximadamente 33,487 kilómetros de los 113,444 km lineales que tiene la red completa de caminos rurales del término municipal de Huesca, que se están realizando en distintas fases y tramos para facilitar su ejecución y gestión.

De este modo, la Vía Ciclable-1 será la de Huesca-Fornillos-Apiés; la Vía Ciclable-2, Huesca-Bellestar; la 3, Huesca-Tabernas-Buñales; la cuarta corresponderá a Huesca-Cuarte; la Vía Ciclable 5, Huesca-Banaries; y la sexta, Huesca-Huerrios.