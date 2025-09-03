Todo listo para la gran final de la II Copa Diputación en Huesca

El broche de oro de la segunda Copa Diputación tendrá lugar este miércoles 3 de septiembre y se vivirá una gran fiesta en el estadio El Alcoraz. A las 20.h se enfrentarán la SD Huesca B y el CDJ Tamarite, ambos de Tercera Federación. El equipo ganador, además de alzarse con la copa, recibirá un premio en metálico de 4.000 euros. Dieciséis conjuntos de tres categorías de la provincia de Huesca han competido a lo largo del mes de agosto en un torneo único que pretende “cohesionar el territorio y apoyar a los clubes del Alto Aragón” como ha señalado el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver.

La segunda Copa Diputación tendrá lugar este miércoles en un escenario “de primera” como es el estadio El Alcoraz. De nuevo, la entrada será libre para todos los aficionados al fútbol y seguidores de sus equipos que no se quieran perder esta cita, que ya se ha situado con fuerza en el calendario deportivo del Alto Aragón.

Directivas, jugadores y aficiones han acogido con ilusión y ganas esta cita deportiva que además les sirve para preparar compitiendo la temporada. Así lo han explicado los presidentes de ambos clubes, Agustín Lasaosa, presidente de la SD Huesca B y Juan Florences presidente del Tamarite, quienes esperan que “se viva una gran fiesta del fútbol altoaragonés”. Cabe señalar que, desde Tamarite, el Ayuntamiento ha fletado cuatro autobuses que ya garantizan la presencia de más de 200 aficionados. Como en cada partido, también habrá sorteos de camisetas y balones de la Copa DPH.

La Federación Aragonesa de Fútbol, que va de la mano de la Diputación de Huesca en la organización del evento, ha confirmado el trío arbitral: Alonso De Ena será el arbitro principal y estará acompañado por los asistentes Álvaro Granel y Jorge Bueno. Cabe recordar que la competición cuenta con 10.000 euros en premios en metálico para los cuatro equipos semifinalistas: 4.000 para el primer clasificado, 3.000 para el segundo, 2.000 para el tercero y 1.000 para el cuarto. Las medallas y copa que recibirán los vencedores han sido diseñadas e impresas en 3D por Shu Digital y pintadas por Tecmolde, empresas ubicadas en Loporzano.

La SD Gurrea se lleva el tercer puesto, la UD Fraga el cuarto

Las directivas de ambos equipos, tanto de Gurrea como de Fraga, también recibirán los cheques al finalizar el encuentro. La Diputación de Huesca agradece la participación e implicación de todos los equipos en el desarrollo de la gran cita deportiva, siendo equipos de Tercera Federación, Regional Preferente y Primera Regional: el CD Altorricón, el CD Binéfar, la AD Peña Ferranca, la UD Fraga, Atlético Binéfar, Atlético Monzón, Ontiñena CF, CDJ Tamarite, AD Sabiñánigo, SD Gurrea, CD Peñas Oscenses, CD Robres, AD Lanaja, SD Huesca B, FC Lalueza y AD Almudévar.