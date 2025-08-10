Huesca vive el dia grande de las fiestas en honor a San Lorenzo. La jornada ha comenzado muy temprano para los primeros oscenses que poco más tarde de las cuatro de la mañana ya buscaban el mejor lugar en la plaza de San Lorenzo para la primera actuación de los danzantes durante las fiestas

Un año especial en el que se festeja el 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo que ha traído algunos cambios en la actuación de los danzantes. La salida desde el interior de la Basílica, se guardaba un minuto de silencio por los dos danzantes fallecidos este año y la salida de la procesión la realizaban delante de la peana del santo.

COPE Danza Espadas

Fieles a la cita, el jotero Roberto Ciria era el encargado de acompañar a los presentes en los momentos previos a la actuación de los danzantes. La primera de las sorpresas ha sido la salida de la agrupación del interior de la Basílica. El Presidente, Jorge Escario ha contado que ha sido muy emocionante porque han tenido unos minutos en el interior con el santo antes de salir a la plaza

Como novedad, todavía no está claro que ese cambio se mantenga o no

Espadas, palos viejos, cintas, palos nuevos, degollau y de nuevo las espadas han sido un año más las protagonistas. Como es habitual con el compás marcado por la banda de música de Huesca en cada una de las danzas.

Por un pequeño fallo, que no se ha tenido en cuenta por parte de los presentes, ha tenido que repetirse la danza de las cintas.

Otra de las novedades ha sido la salida de la procesión. En esta ocasión delante de la peana de San Lorenzo

COPE Busto de San Lorenzo a la salida de la Basílica

Entre las novedades, también el cambio y relevo de un danzante. Lorenzo Ara ha dejado el testigo a su hijo y han podido bailar juntos en esta mañana de San Lorenzo. Emocionado y orgulloso se mostraba al terminar la actuación

Durante 35 años ha sido danzante. Una herencia de varias generaciones de los Fortico que son un honor

COPE Danzantes junto a San Lorenzo

Lorenzo Ara hijo con los nervios lógicos ha bailado frente a la Basílica. Una familia de danzantes que supone un honor para él

Cambios y relevos que se producen cada año y que el resto de compañeros echan de menos a los que se van como nos ha contado el presidente Jorge Escario

Este 2025 es especial porque se celebra el 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo y que el dia 11 llevará a una celebración especial cuando bailen de nuevo frente a la cuna de San Lorenzo en la ermita de Loreto