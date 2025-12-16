Huesca se prepara para la llegada del frío: activado el plan antihielo y nieve

El Ayuntamiento de Huesca ha activado, en su fase de alerta, el Plan de Emergencia Municipal de Vialidad Invernal 2025-2026 (PEMUVI). La decisión se ha tomado tras la celebración de la comisión mixta de coordinación, donde se han revisado minuciosamente los protocolos de actuación y los recursos disponibles para hacer frente a los posibles episodios de nieve y hielo que puedan afectar a la ciudad durante la temporada invernal.

Esta activación preventiva responde directamente a las previsiones meteorológicas, que anuncian un inminente descenso de las temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. La posible formación de bancos de niebla agrava la situación, ya que podría provocar la aparición de heladas en numerosos puntos de la capital oscense, generando un riesgo considerable para la población, tanto para peatones como para conductores.

El objetivo principal del PEMUVI es claro: proteger a las personas y los bienes, garantizar una asistencia adecuada en cada escenario de riesgo y contribuir a que la actividad ciudadana en todo el término municipal, incluyendo sus municipios incorporados, recupere la normalidad lo antes posible ante las adversidades causadas por la nieve o el hielo.

Actuación por niveles y zonas prioritarias

El plan articula la respuesta municipal a través de cuatro niveles de riesgo y actuación, que se activan de forma progresiva según evolucionen las condiciones meteorológicas. El nivel 1 se pone en marcha ante el riesgo de heladas y placas de hielo por el descenso de las temperaturas. Por su parte, los niveles 2, 3 y 4 se activan cuando a las bajas temperaturas se suman precipitaciones en forma de nieve, lo que puede provocar acumulaciones importantes e incrementar el peligro, requiriendo una intensificación de los medios y actuaciones.

Los centros escolares son zonas de actuación prioritaria

Las actuaciones del plan incluyen la retirada de la nieve de las calzadas con maquinaria quitanieves para evitar la formación de placas de hielo. De forma simultánea, se procede al esparcido de sal común y otros productos fundentes que, al entrar en contacto con el agua, disminuyen su punto de congelación y facilitan la disolución de la nieve y el hielo acumulados en la vía pública.

Estas intervenciones se realizan de manera prioritaria en las zonas consideradas de mayor riesgo para garantizar la seguridad y el acceso. Se presta especial atención a los accesos a centros educativos, guarderías, estaciones de viajeros, centros sanitarios y religiosos. Asimismo, se priorizan las arterias principales por su volumen de tráfico y las calles con pendientes pronunciadas, con un foco particular en el Casco Viejo, donde la orografía y la estrechez de las vías suponen un desafío adicional.

Un dispositivo coordinado

La eficacia del PEMUVI reside en la perfecta coordinación de un dispositivo transversal que involucra a múltiples áreas municipales. El operativo es gestionado conjuntamente por los Servicios Generales, Medio Ambiente y Servicios Sociales, en colaboración directa y constante con la Policía Local y los Bomberos de Huesca. Esta sinergia permite una respuesta rápida y adaptada a las necesidades de cada momento.

Los bomberos también forman parte del dispositivo invernal

Como parte de las labores preventivas, los Servicios Generales del Ayuntamiento ya han procedido a distribuir los contenedores de sal en puntos estratégicos de la ciudad. Además, se han repartido sacos de sal en diversas áreas municipales para asegurar que los recursos estén disponibles de inmediato cuando las condiciones meteorológicas así lo requieran.

Recomendaciones a la población

El plan también contempla una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Se pide prestar especial atención a la información facilitada por las emisoras locales y a las comunicaciones de Protección Civil. Se aconseja que las personas de avanzada edad eviten salir a la calle si no es estrictamente necesario y se insta a extremar la precaución con el uso de estufas de carbón, eléctricas o de gas, así como braseros, en lugares cerrados sin ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

En lo que respecta a la conducción, se recomienda evitar los viajes siempre que no sean imprescindibles, especialmente durante la noche. Antes de iniciar cualquier desplazamiento, es fundamental informarse del estado de las carreteras a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Protección Civil o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Durante la conducción en condiciones adversas, se debe circular con la máxima precaución, manteniendo siempre una distancia de seguridad adecuada con el vehículo precedente y utilizando cadenas cuando sea necesario. Es obligatorio encender las luces y los antinieblas si la visibilidad es reducida. En caso de verse sorprendido por una nevada intensa, lo más seguro es detener el vehículo en un lugar apartado de la calzada, encender las luces de emergencia y esperar a que las condiciones mejoren.