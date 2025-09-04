Huesca inicia la instalación de la señalética digital para la Zona de Bajas Emisiones

El concejal de urbanismo es Iván Rodríguez

El Ayuntamiento de Huesca ha comenzado las obras de colocación de la nueva señalética digital que acompañará la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Se trata de ocho pantallas LED de aviso que facilitarán información útil y actualizada a la ciudadanía en los principales accesos a la ciudad y al centro urbano. Se enmarca dentro de la línea de actuación «Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano» en el «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

Estos paneles de mensaje variable permitirán consultar en tiempo real:

· Información sobre la zona peatonal e itinerarios alternativos.

· Indicadores de la calidad del aire.

· Estado de ocupación de los aparcamientos situados en el interior de la zona peatonal.

· Incidencias de tráfico, cortes de calles y otra información de interés ciudadano.

El presupuesto de esta actuación asciende a 45.000 euros (IVA incluido) y forma parte del proyecto global de para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y mejoras en movilidad, cuya inversión total alcanza los 1.460.054,09 euros (IVA incluido).

Las ocho pantallas informativas estarán situadas en puntos estratégicos de gran tránsito de vehículos, con el objetivo de ofrecer al instante datos relevantes para la movilidad y la vida urbana. Sus ubicaciones serán:

· Calle Alcañiz esquina con calle Calatayud

· Calle Tarbes esquina con calle Zaragoza

· Avenida Martínez de Velasco (enfrente del Hospital San Jorge)

· Plaza Santa Clara (esquina de la calle Cabestany con calle León Abadías)

· Avenida de los Danzantes esquina con avenida Monegros

· Paseo de Ramón y Cajal esquina con paseo Lucas Mallada

· Rotonda del monumento al Mulo esquina con camino Yéqueda

· Avenida Martínez de Velasco a la altura del Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huesca refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la movilidad responsable y la mejora de la calidad del aire, al tiempo que ofrece a vecinos y visitantes una herramienta moderna de información en el marco de la Zona de Bajas Emisiones.