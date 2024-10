La Fundación Ibercaja celebra su 20 aniversario en Huesca con un gran concierto en el teatro Olimpia

Con un aforo completo, la entidad ha querido celebrar los 20 años de su centro cultural en la capital altoaragonesa y las más de 6 décadas presente en la ciudad

Fundación Ibercaja ha celebrado esta tarde el acto central por el 20 Aniversario de su centro cultural en la capital altoaragonesa con un gran concierto, a cargo de Délica Chamber Orchestra y con el que se ha inaugurado la temporada 2024-2025 en el Teatro Olimpia. Un magnífico recital con aforo completo que se suma a la completa programación de actividades que se están desarrollando este año y que se extenderán hasta el mes de marzo de 2025, aunando arte, música y acción social.

El evento por este 20 Aniversario ha contado con la presencia del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; la subdirectora, Marta Candela; la jefa de centros culturales, Inés González, y el director del centro en Huesca Roberto Cerdán.

El concierto ofrecido por Délica Chamber Orchestra, y que ha inaugurado la temporada 2024-2025 del Teatro Olimpia, ha contado con los temas más icónicos de Queen como Somebody to love, Bohemian Rhapsody o Show must go on; de Abba, con Waterloo o Dancing Queen y también de The Beatles, como Yesterday o Hey Jude, además de éxitos como Still loving you de Scorpions, Billie Jean de Michael Jackson y Hallelujah de Leonard Cohen.

Fundación Ibercaja está presente en Huesca desde hace más de 60 años, concretamente desde 1957. Y desde hace 20 años, su centro en la capital altoaragonesa se ha consolidado como uno de los pilares y referentes para la difusión de la cultura y el conocimiento dentro de la capital oscense. Muestra de ello, son los cerca de 45.000 visitantes del año pasado y la asistencia a las más de 300 iniciativas impulsadas durante 2023, entre conferencias, talleres y actividades.

Dos décadas en las que Fundación Ibercaja ha ofrecido una amplia gama de actividades y eventos que han enriquecido la vida social y cultural de la capital altoaragonesa y que continúan este año con la celebración de su aniversario.

Délica Chamber Orchestra

Délica Chamber Orchestra, compuesto íntegramente por mujeres, es uno de los conjuntos de música joven más emocionantes y prometedores del momento. Está formado por músicas jóvenes y de alto nivel profesional de todo el mundo, y ha ofrecido conciertos en muchas ciudades de Europa como por ejemplo en el Cadogan Hall (Londres), Palau de la Música y Auditori (Barcelona), Kursaal (San Sebastián), Teatro Real y Auditorio Nacional (Madrid), entre otros.

Fundación Ibercaja

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, dedicada a la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas generando acciones para mejorar el territorio. En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.