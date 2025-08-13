La fuerza extrema del viento ha arrasado 2000 hectáreas de cultivo en la comarca oscense de Los Monegros

Este martes, 12 de agosto, sobre las 20,00 h entre los términos municipales de Orillena, Lalueza y Poleñino se producía un fenómeno meteorológico que los agricultores de la comarca de Monegros califican como extraordinario por la fuerza extrema del viento. Los términos municipales de Orillena, Poleñino y Lalueza han sido los perjudicados por la turbonada de viento que destrozó cultivos de maíz, alfalfa, estructuras

COPE Turbonada en Monegros

Una tormenta de viento, granizo y agua de gran turbulencia fue arrasando los campos de cultivo entre ambas localidades. A su paso, el fenómeno, similar a un tornado, destrozó la cosecha de maíz y alfalfa. Se da la circunstancia de que la cosecha de maíz de segunda siembra se halla en un momento delicado, en su punto de floración, por lo que la perdida de esta es total.

Fernando Regaño, miembro de la Junta Directiva de ASAJA Huesca, ha recorrido esta mañana los puntos afectados “no solamente la tormenta ha afectado a la producción en los cultivos, estamos encontrando granjas con tejados destrozados, infraestructuras agrícolas en los mismos pueblos rotas, … la fuerza del viento fue impresionante, nunca habíamos visto nada igual”.

Desde ASAJA Huesca se solicita la presencia de Agroseguro para que puedan evaluar lo antes posible la gravedad de la situación en la que han quedado los campos. También se ha informado a la consejería de Agricultura de los hechos para que sus técnicos puedan también realizar un informe sobre ello.