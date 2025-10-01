Descubre la red de caminos rurales 100% accesibles que rodean Huesca

El Ayuntamiento de Huesca avanza en las obras de ampliación de la red de vías ciclables en el término municipal, una actuación clave enmarcada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad. Tras el parón preventivo debido a la alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales, las obras se retomaron con normalidad el pasado 20 de agosto y desde entonces progresan según lo previsto.

Este proyecto global, redactado por Altoaragonesa de Ingeniería Civil SLP y ejecutado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Serveo Servicios SAU y Serveo Infraestructuras SAU, tiene un presupuesto de adjudicación de 2.054.356,85 euros (IVA incluido) para un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2025. La intervención se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

COPE VÍA CICLABLE

El objetivo principal es crear una red en malla de 33,487 kilómetros, de los 113,444 km lineales que tiene la red completa de caminos rurales, que recorra todo el término municipal, facilitando la conexión de los barrios rurales con el núcleo urbano, y que se están realizando en distintas fases y tramos para facilitar su ejecución y gestión.

Esta nueva infraestructura permitirá a vecinos y visitantes realizar sus desplazamientos diarios (residencia, trabajo u ocio) a través de recorridos 100% ciclables, combinables con paseos a pie, reduciendo así la huella de carbono y poniendo en valor el paisaje oscense.

La red completa constará de seis itinerarios

- VC-1: Huesca - Fornillos - Apiés

- VC-2: Huesca - Bellestar

- VC-3: Huesca - Tabernas - Buñales

- VC-4: Huesca - Cuarte

- VC-5: Huesca - Banariés

- VC-6: Huesca - Huerrios

TRABAJOS EN LAS VIAS

Las obras consisten fundamentalmente en movimientos de tierras y firmes en los tramos de tierra sin pavimentar, que incluyen desbroce, regularización, extendido y compactación de 30 cm de zahorra artificial, y ejecución de cunetas. Además, se instalará un completo sistema de señalética con balizas de seguimiento cada 250 metros, paneles informativos al inicio, final y punto medio de cada vía, y postes direccionales en cruces.

Como complemento, el contratista elaborará tracks digitales (GPX) de cada ruta para su descarga en la web de turismo, trípticos informativos y cartelería promocional.

En estos momentos, los trabajos se concentran en la vía ciclable VC-3 (Huesca-Tabernas-Buñales), donde se está procediendo al extendido y compactación de zahorra. De forma paralela, en el resto de itinerarios se avanza en las labores de desbroce y regularización del terreno, que permitirán posteriormente acometer el extendido de firmes y el resto de actuaciones previstas.