Frente a las agresiones a sanitarios silenciadas: la denuncia

La gran mayoría de las agresiones que sufre el personal sanitario quedan silenciadas, frente a ello se anima a denunciar y a incrementar las medidas de seguridad en los centros sanitarios. Durante 2023 se registró una única denuncia por agresión a profesionales de la salud, ocurrida en el Sector Sanitario de Barbastro y se abrieron seis diligencias policiales por agresiones verbales o amenazas. El escaso número de denuncias, frente a la cantidad de agresiones que sufre el personal sanitario indica que la mayoría de éstas queda silenciada.

Esta inacción es algo que se pretende corregir y así ha quedado de manifiesto durante la reunión de coordinación institucional que hoy se ha desarrollado en la Subdelegación de Gobierno en Huesca, con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios. Se llama a denunciar.

El subdelegado de Gobierno en Huesca es Carlos Campo y ha dicho que “no porque haya sólo una denuncia significa que éste sea un problema menor, lo que ocurre es que los hechos quedan silenciados y desde aquí hacemos un llamamiento a que se de a veces el difícil paso de denunciar, porque así se puede responder a la agresión y prevenir más agresiones”.

En 2017 se creó la figura de los interlocutores policiales sanitarios encargados de promover la prevención y la actuación frente a estos casos. En la provincia de Huesca existen dos, el interlocutor de la Policía Nacional en el ámbito urbano en Huesca y Jaca, Emilio Latorre, y el interlocutor de la Guardia Civil en el ámbito rural, Óscar Vergara.

El inspector Emilio Latorre ha apuntado que la “denuncia sirve y mucho”, al no denunciar “no se identifica al agresor, no se da respuesta y no se evita que se vuelva a repetir, de no hacerlo el agresor se siente impune y sigue reincidiendo”.

Además, de denunciar, el interlocutor policial Latorre llama al personal sanitario a establecer un plan previo mejorando las medidas de seguridad en sus consultas, “hay que quietar los objetos contundentes y recibir información en contención verbal y también el uso de la aplicación AlertCops”.

También cree conveniente dotar a los centros sanitarios de mayores medidas de seguridad electrónica a través de cámaras de videovigilacia y vigilantes de seguridad. En este punto, el interlocutor policial de la Guardia Civil, Óscar Vergara, aboga por apostar también por la seguridad privada en los centros sanitarios.

También se ha hablado de la aplicación AlertCops que incorpora un botón de SOS especifico para colegiados.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, Pepe Borrel, ha señalado que “no se denuncia nada en comparación con lo que ocurre”, ya que “las agresiones al personal sanitario están a la orden del día”. Además, muchas de ellas se ejercen contra la mujer.

Ha apuntado que muchas veces la agresión se produce por parte de un familiar de un paciente con el que se tiene gran relación y otras veces es por parte de conocidos y esto retrae a la hora de denunciar.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado