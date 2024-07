El cupón de la ONCE anima a participar en las Fiestas de San Lorenzo, seña de identidad de Huesca

Las Fiestas de San Lorenzo, que se celebran en Huesca, son el motivo del cupón de la ONCE del sábado, 10 de agosto, día del patrón. Cinco millones y medio de cupones animarán a unirse a esta celebración.

Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca y Raquel Pérez, delegada de la ONCE en Aragón, han presentado este cupón, acompañadas de Nuria Mur, concejala de Turismo, Fiestas, Comercio y Hostelería, Susana Oliván, concejala de Participación Ciudadana y Barrios e Igualdad, Ruth Quintana, vicepresidenta del Consejo Territorial ONCE Aragón y Pilar Calvo, directora de ONCE Huesca

San Lorenzo murió mártir en Roma el 10 de agosto del año 258 después de Cristo, durante la persecución contra los cristianos desatada por el emperador Valeriano. San Lorenzo es uno de los mártires más venerados desde hace muchos siglos en Huesca y en otros muchos lugares.

Los colores blanco y verde toman las calles de Huesca para festejar a su patrón del 9 al 15 de agosto, fechas en las que la ciudadanía sale a las calles a celebrar San Lorenzo, en unas Fiestas declaradas de Interés Turístico.









En estas fiestas destacan las Peñas que nacieron alrededor de los años 50 y que tienen como finalidad contribuir a la realización de los festejos.

El día 10, día de San Lorenzo, se da el primer baile de Los Danzantes de Huesca, en la plaza de San Lorenzo. Realizan los diversos ‘dances’: Espadas, Palos viejos, Palos nuevos, las Cintas y el Degollau. Después, la procesión con el busto relicario de San Lorenzo por la ciudad.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.





