Comienzan las clases de Bachillerato

Casi 3.400 alumnos inician este miércoles, en la provincia de Huesca, sus estudios de Bachillerato y la directora provincial de Educación en Huesca, Mónica Martínez, ha resaltado como novedad la implantación del Bachillerato de Artes en el IES Hermanos Argensola de Barbastro.

Martínez ha manifestado que “casi la mitad que los alumnos que teníamos en Huesca eran de Barbastro y de la zona y era algo necesario, para lo que hemos abierto una vía”. Ha añadido que “estoy segura que va a ser una linea que va a funcionar porque son niños de 16 años y no todas las familias los sacan de casa para llevarlos a Huesca”. De esta forma, considera que “es una buena propuesta” que “funcionará muy bien” y que se hace realidad tras 7 años de reivindicación.

También, se ha referido a las 100 plazas de profesores que no se han cubierto y ha manifestado que se seguirán ofertando en los llamamiento extraordinarios. Además, ha señalado que se está a la espera de la respuesta que el Ministerio les de respecto a la posibilidad de que los profesores de Lengua y Matemáticas de Primaria puedan impartir clase en la ESO. La directora provincial ha dicho que “estas plazas se van a seguir ofertando y nosotros tenemos la medida de poder contratar a personas sin el master de especialización y tenemos una propuesta que hemos lanzado al Ministerio para que los profesores de Primaria de Lengua y Matemáticas, que son las asignaturas en las que vamos a tener problemas, puedan dar clase en Primero y Segundo de la ESO, pero estamos esperando al OK para ponerla en marcha”.

Entorno a 3.400 alumnos iniciarán hoy en la provincia de Huesca sus estudios de Bachillerato y el jueves lo harán 5.200 alumnos de FP. Alumnos se sumarán a los de Infantil, Primaria y Secundaria que han comenzado el curso esta semana y con los que se va completando el proceso de inicio del actual curso académico 2025/2026.