El cielo de Huesca se llena de las lágrimas de San Lorenzo

La agrupación astronómica de Huesca invita a la observación pública de las lagrimas de san Lorenzo, que se llevará a cabo esta noche en el parque tecnológico Walqa, detrás del edificio Ramón y Cajal

Desde 1997, la agrupación astronómica Huesca organiza este acto que cada año aglutina en torno a 2000 personas. En plenas Fiestas de San Lorenzo llega la lluvia de estrellas de Las Perseidas, más conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo, y como cada año, la Agrupación Astronómica de Huesca invita a toda la comunidad a la observación pública. En ella, se dará una breve charla para explicar los principales aspectos del cielo nocturno de verano y las Perseidas, y también se dispondrá de varios telescopios para que las personas asistentes puedan acercarse y observar bien la Luna y otros objetos celestes que se enfocarán. Así lo ha destacado en COPE Huesca, Alberto Solanes es el presidente de la agrupación de danzantes

La lluvia de meteoritos de Las Perseidas es visible sin telescopios entre mediados de julio y mediados de agosto de cada año, y su pico de visibilidad coincide, casi siempre, con el día en que se conmemora a San Lorenzo. Fue por esta coincidencia que, durante la Edad Media y el Renacimiento, la tradición católica asoció el fenómeno con las lágrimas que derramó el mártir cuando lo quemaban.

En 2025, el máximo de las Perseidas se producirá el martes 12 de agosto a partir de las 22 horas. Sin embargo, para esos días la Luna acabará de pasar su fase llena y estará muy iluminada, lo que dificultará divisarlas tan bien como en otros años. Se recomienda traer picnic, ya que no habrá bar abierto en las cercanías, y llevar ropa de abrigo y una lona, esterilla o tumbona para echarse y disfrutar del maravilloso espectáculo que nos regala el cielo de verano en estas fiestas.