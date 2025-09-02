El campus de Huesca abre el curso con más del 97% de las plazas de los grados cubiertas.

Más de 700 jóvenes inician su etapa universitaria para formarse en campos como las ciencias de la salud y el deporte, la pedagogía, la agroalimentación, el medio rural o el medio ambiente, y la gestión pública o empresarial

Tan solo el grado de Ciencias Ambientales oferta vacantes, para las que está abierta la matrícula directa en septiembre

Los másteres, otros postgrados y diversas propuestas de formación permanente están realizando actualmente la preinscripción o la matrícula para este curso.

Además, esta semana se organizan los actos de acogida de nuevos estudiantes en las distintas facultades y escuelas.

Los estudiantes de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y de Ciencias Ambientales han sido convocados, este martes 2 de septiembre a las 9:15 horas, en la Escuela Politécnica Superior de Huesca (carretera de Cuarte, s/n), en un acto que presidirá el nuevo director de este centro Hugo Malón. En la misma jornada, a las 11 horas, la Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de la Constitución, 1), también con su nuevo decano, Carlos Orús, al frente, recibirá al alumnado presencial de Administración y Dirección de Empresas y de Gestión Pública. Los alumnos de la modalidad virtual de esta última enseñanza tendrán un acto on line, a las 18 horas. Cerrará la jornada el Colegio Mayor Ramón Acín (pza. Universidad, 4), que reunirá a sus nuevos residentes a las 19:30 horas, en un acto en el que participarán su directora, Emma Lobera y parte del personal de este servicio universitario.

Al día siguiente, miércoles 3 de septiembre, han programado actos similares los restantes centros. La Escuela Universitaria de Enfermería, que dirige desde el pasado mes de marzo Ángel Orduna, lo celebrará, a las 8:30 horas, en sus instalaciones anexas al Hospital Universitario San Jorge. La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (calle Valentín Carderera, 4), con Javier Zaragoza al frente, celebrará dos sesiones: a las 10 horas la dedicada al alumnado de Magisterio en Educación Infantil y a las 11:30 la correspondiente a Magisterio en Educación Primaria. Por último, ya por la tarde, Carlos Plana, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, su equipo directivo y personal del centro recibirán a los nuevos estudiantes de Medicina, Odontología, Nutrición y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Será a las 17:30 horas en el salón de actos de la Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de la Constitución, 1). En el mismo escenario, a las 18:45 horas, se ha convocada al alumnado de cursos anteriores de esas mismas enseñanzas.

El grado de Ciencias Ambientales, mantiene, hasta el 30 de septiembre, la posibilidad de matricularse -sin necesidad de preinscripción- siempre que se cumplan los requisitos de acceso a la Universidad. Los otros diez grados de la sede altoaragonesa de Unizar –entre los que están dos de los tres que por su alta demanda tienen las notas de corte más altas de todo Aragón, (Medicina y Odontología)- han adjudicado ya todas sus plazas; pero cuentan con listas de espera, de las que se podrán incorporar algunos estudiantes para cubrir las vacantes que se vayan dando por traslados u otras razones. Para ello, los lunes, hasta el 15 de septiembre, se convocará para matricularse, en llamamientos publicados en la web universitaria, a integrantes de esas listas.

Además, los másteres oficiales tienen actualmente abierta, hasta el 5 de septiembre, su tercera fase de preinscripción. De los cinco que se imparten en el Campus de Huesca solo dos tienen plazas libres: el de Dirección y Planificación del Turismo (que puede cursarse como doble máster hispano-francés) y el de Ingeniería Agronómica. Dos más, sin embargo, amplían sus listas de espera en esta preinscripción, por si se produjesen nuevas vacantes: son el de Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud y el de Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías. El Máster en Profesorado de Secundaria, que imparte en el Campus oscense la especialidad de Educación Física, no admite más solicitudes.

Los programas de doctorado mantienen distintos plazos de matrícula, para estudiantes nuevos y de cursos anteriores, entre el 1 de septiembre y el 8 de octubre.

Entre los títulos propios de postgrado hay algunos que hacen la preinscripción en estas fechas. Es el caso del Diploma de Especialización en Filología Aragonesa, que comenzará sus clases en octubre. El que fuera el primer título universitario sobre la lengua aragonesa (ahora se imparten también especialidades de Magisterio –igualmente en el Campus oscense- centradas en ella) llega a su decimoquinta edición, con docencia en línea en la mayoría de sus asignaturas, y admisión de nuevos estudiantes del 2 y el 30 de septiembre.

También la microcredencial en Competencia Digital Docente incorpora nuevo alumnado en distintos plazos -hasta el 24 de septiembre-, para algunos de sus módulos, centrados en la formación tecnológica para el trabajo en el aula.

Por su parte la Universidad de la Experiencia, programa formativo de Unizar para mayores de 55 años, tiene abierta la inscripción ya en su sede del Campus de Huesca y en la de Binéfar -entre el 1 y el 18 de septiembre, en el primer caso, y entre el 1 y el 26, en el segundo, en distintos plazos para estudiantes nuevos y veteranos-. Monzón la abrirá el día 8; Fraga, Sabiñánigo y Barbastro, el 15, y Jaca a lo largo de este mes. Los distintos ayuntamientos y la UNED colaboran con la Universidad de Zaragoza en el desarrollo de esta iniciativa y en la realización de los trámites de matrícula.

También los estudios de idiomas del Campus oscense incorporan alumnado en estas semanas. Los cursos de Inglés del Centro de Lenguas Modernas están realizando la matriculación hasta el día 11 de septiembre y, a partir del 12, ofertarán las vacantes que hayan podido quedar a personas que no hayan realizado la preinscripción. Hasta el 7 de septiembre es posible solicitar plaza para los estudios de Chino que imparte el Aula Confucio del Campus. Quienes deseen realizar cursos de Español como lengua extranjera deben escribir al coreo uahuesca@unizar.es, para conformar grupos de nivel según la demanda que haya. Finalmente también pueden inscribirse en Lengua Aragonesa, en este caso solo los estudiantes de los grados universitarios, a través la matrícula de la titulación que desarrollan.