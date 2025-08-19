Los bomberos de la provincia de Huesca votarán la próxima semana si van a huelga

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la DPH votarán la próxima semana si van a una huelga contra la situación que vienen denunciando, motivada por la falta de personal y la existencia de vehículos e instalaciones obsoletas, entre otros. Así, han constituido un comité de huelga y la próxima semana se llevará a cabo una votación para decidir si van a una huelga. La votación se realizará entre el lunes a las 9,00 horas y el martes a las 15,00 horas.

Alberto Casamayor, del Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón del Servicio Porvincial de Huesca, ha manifestado que “el comité de huelga es una respuesta a la situación actual de dejadez de la corporación”.

Casamayor ha querido dejar claro que esta situación se da en plena alerta roja, pero “no sólo en plena alerta roja de incendios”, ya que “es algo que venimos poniendo encima de la mesa y denunciando”. Su protesta se centra en la falta de personal, en la existencia de vehículos e instalaciones obsoletas o en la equiparación salarial con el resto de trabajadores, entre otros.

Casamayor ha informado de que el servicio provincial está conformado por 170 efectivos distribuidos en 8 parques y a pesar del reciente aumento de 15 efectivos, la dotación en su conjunto no es suficiente para garantizar la seguridad. “Aún habiéndose realizado un aumento de personal y abriendo el parque de Monzón nos encontramos con situaciones en las que estamos muy por debajo de las dotaciones para garantizar una seguridad al ciudadano y a los intervinientes, como así se ha demostrado durante estos últimos días en situación de nivel de Alerta Rojo Plus”.