El ayuntamiento de Huesca amplia a 'corto plazo' con 89 plazas de zona azul en los juzgados

El plan de movilidad urbana sostenible planteas varias acciones a desarrollar a corto plazo y otras todavía en estudio y análisis en la ponencia de movilidad. a corto plazo se ampliaran 89 plazas en la zona de los juzgados

De las propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la única que en este momento plantea en firme para su aplicación a corto plazo es establecer plazas de zona azul en el entorno del Centro de Salud Fidel Pagés / Los Olivos y el edificio de los juzgados. En el diagnóstico del plan se ha observado una sobresaturación del aparcamiento en zonas perimetrales al casco histórico en la proximidad de equipamientos como centros sanitarios. Por ello, el Plan propone las zonas en las que una ampliación de dichas plazas sería más razonable para evitar dicha saturación, posibilitando aparcamiento en rotación.

A día de hoy, el número de plazas que marca el contrato de zona azul son 1.100, con un mínimo de 990. Con la eliminación de plazas debido a la reurbanización de Ramón y Cajal y la implantación del carril bici, el número de plazas activas actual es de 885. Para cumplir con el mínimo de plazas del contrato se ha decidido la ampliación 89 plazas en la manzana de los Juzgados. Con dicha ampliación el Ayuntamiento queda a 16 plazas del mínimo.

Hay que recordar también que la zona aludida de Los Olivos también va a contar con un parquin disuasorio gratuito.