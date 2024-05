La Asociación Empresarios del Comercio de Huesca va a actuar sobre los locales vacíos

En la actualidad hay entorno a 25 locales vacíos en el Coso de Huesca, lo que además de que no dan una buena imagen a la ciudad, no generan actividad ni comercial ni económica. Para revertir esta situación, la asociación va a trabajar en ello, mediante su adecuación y adecentamiento para que posteriormente pueda ser adquiridos o comprados por parte de futuros comerciantes. La presidenta de la asociación de comerciantes Susana Lacostena ha señalado que "para que esos locales que ahora están cerrados y feos, que cada vez va a haber menos, estén más bonitos. Ahora en el Coso hay unos 25 pero de esos un 20% que no son locales sino la casa y muchos están ya mirados por gente"





Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha hecho un llamamiento a los oscenses a comprra en el comercio oscense y a consumir productos locales, para generar ecoomía en la ciudad. Orduna ha lanzado un mensaje y ha explicado que "a la gente no le gusta pasear por la ciudad y ver locales vacíos pero en ese sentido tenemos que hacer un llamamiento de comprar producto y comercio local e incidir en que compremos en la ciudad porque sirve para la econocmía, hay muchos puestos de trabajo y familias que dependen de nuestro comercio y producto localy y tenemos que dar ejemplo como oscenses"





Estas son dos acciones que tratan de impulsar la dinamizacion del comercio en Huesca. Dinamizar es el objetivo de un convenio de colaboración firmado entre la Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Huesca, por valor de 47.300 euros. Incluirá diversas acciones de formación y dinamizacion, entre otros.





Por otra parte, los oscenses podrán beneficiarse dentro de poco de una nueva edición de los Bonos Impulsa, que intentarán ser más accisibles. La concejal de desarrollo, Nuria Mur ha señalado que " este año contamos con 50.000€. Una acción independiente al convenio con los comerciantes. Los bonos, este año, el destinatario va a ser el mismo consumidor pero vamos a cambiar un poco las fechas y cómo se distribuyen estos bonos"