La agroindustria vive un buen momento, mientras que el comercio ve disminuir las ventas. Es una de las conclusiones que se desprende de los resultados de las encuestas a las 400 empresas que la Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca, CEOE-CEPYME Huesca ha realizado en la provincia altoaragonesa, con los que ha elaborado el Índice de Confianza Empresarial, cuyo objetivo es disponer de un indicador que resuma la tendencia que viene siguiendo y seguirá la economía altoaragonesa desde el lado de la oferta.

En un análisis de la situación, el director general de CEOE-CEPYME Huesca, Salvador Cored, ha trasladado que la digitalización y la adaptación tecnológica siguen siendo claves para el desarrollo y la competitividad de las empresas de Huesca. “Los establecimientos y comercios que no están dando el paso y no se están digitalizando correctamente lo están pasando mal”, y es que “sólo hay que ver los centros de las ciudades que cada vez están más desiertos con más locales vacíos y no es sólo el precio del local que es otro parámetro, es que el comercio on line y las grandes superficies al comercio tradicional le están haciendo daño”.

Por contra, el sector agroindustrial vive un buen momento, gracias a las buenas cosechas del norte de la provincia altoaragonesa, lo que a su vez permite que tire de otros sectores. “Este sector va fenomenal, las cosechas del norte de la provincia están dando muy buenos resultados y esto se irradia al resto de sectores, porque cuando la agroindustria va bien se compra más maquinaria agrícola y la industria también se favorece, también se compran más pisos, más coches, veranean y hay más movimiento”.

Las respuestas de las 400 empresas indican que hay signos de recuperación en algunos sectores, pero hay desafíos pendientes, en términos de financiación y estabilidad en las ventas para algunos sectores.