Agosto deja 88 nuevos parados en la provincia de Huesca

El paro vuelve a subir en agosto con 88 personas desempleados más en la provincia de Huesca y se cierra con 6.308 parados. En los datos que aporta el Servicio Público de Empleo estatal, la nota positiva es que con respecto a la misma fecha de 2024 hay 468 desempleados menos

Agosto es un mes en el que habitualmente se incrementa el paro en el Alto Aragón. Desde 2016, ha subido todos los años, excepto en 2021 por la pandemia.

88 personas se suman a los desempleados en la provincia de Huesca en Agosto, un 1,41% más que el mes anterior pero un 6,91% menos que hace un año. El secretario territorial de UGT en Huesca, José Antonio Alentá asegura que el paro ha descendido un 5% en lo que vamos de año en Aragón y que hay que fomentar políticas activas de empleo. Alentá ha apuntado que " el paro ha llegado hasta los 48.481 desempleados en Aragón, y en la provincia de Huesca ha subido en 88 personas.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto, desde el año 2008, siendo el repunte del último mes la menor subida desde el 2016. En este último año, el desempleo acumula un descenso de 2.627 parados, lo que supone un 5,1% de los cuales 486 menos han sido en la provincia de Huesca. Por sectores, el paro bajó en sin desempleo anterior e industria, y subió en servicios, construcción y agricultura.

En definitiva, debemos seguir reforzando las políticas activas de empleo, orientándolas de manera personalizada, combatiendo especialmente el paro de larga duración y facilitando la inserción de los colectivos más vulnerables".

El paro ha subido en agricultura, construcción y servicios, y bajó en industria y sin empleo anterior. Del total de 6.308 parados, 2.545 son hombres y 3.763 son mujeres. Por sectores, en Agricultura ha subido un 6,15%; en Industria ha bajado casi un 1%; en Construcción sube un 2,43% y en Servicios, con el fin de la campaña estival, se contabilizan 96 nuevos parados, un 2,30%. En sin empleo anterior hay 619 personas, 34 menos que en julio y ha bajado un 5,21%