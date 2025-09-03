El 27 de septiembre ASPANOA organiza la BTT solidaria en la localidad oscense de Almudévar

La BTT Aspanoa contra el cáncer infantil se celebrará el 27 de septiembre en Almudévar con la participación de 1000 ciclistas solidarios

COPE Presentación BTT Aspanoa 2025

Con tres posibles rutas que se adaptan a todos los niveles y edades, Aspanoa espera reunir a mil ciclistas solidarios en esta decimotercera edición. Aspanoa promete un día lleno de deporte y de solidaridad. La Asociación ofrece tres posibles trayectos que se adaptan a todos los niveles y edades. El valor social de esta prueba cicloturista permite financiar los servicios que Aspanoa ofrece en su Casa en Almudévar durante todo el año a los menores con cáncer y sus familias. Es un centro único en España y cada vez es utilizado por más niños y familias que viven en otras comunidades autónomas. Las instalaciones acogen muchos otros servicios como respiros, convivencias de familias afectadas, talleres de cocina, jornadas de formación, etcétera, especialmente durante los fines de semana. Este verano ha acogido a más de 100 niños y adolescentes oncológicos, en las distintas fases de la enfermedad, a través de tres campamentos como explica el gerente Juan Carlos Acín

Las inscripciones están abiertas. La ruta larga, que habitualmente es la más multitudinaria, consta este año de 60 kilómetros y pasará por caminos de Alcalá de Gurrea, Gurrea de Gállego, San Jorge y Artasona. La ruta corta, por su parte, comenzará en dirección a Valsalada hasta llegar a Alcalá de Gurrea para posteriormente regresar a Almudévar consta de 29 kilómetros y un desnivel de 140 metros. La novedad de este año está en la infantil que se ha recortado a 5km por el centro urbano de Almudevar como resalta el director de la prueba Antonio Justes

La inscripción a las rutas larga y corta tiene un precio de 25 euros e incluye una Trenza de Almudévar de regalo y la ruta familiar tiene un precio de 5 euros y los participantes encontrarán en su bolsa del corredor un 2x1 para el Parque de Atracciones de Zaragoza.

Aspanoa es la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón, apoya a sus familias e impulsa la investigación contra el cáncer infantil en la Comunidad. El año pasado, ayudó a 210 niños y adolescentes con cáncer en las distintas fases de la enfermedad, así como a 343 padres afectados y a 89 hermanos. En lo que respecta a la provincia de Huesca, Aspanoa atendió el año pasado a 71 personas: 24 niños y adolescentes con cáncer, 40 padres afectados y 7 hermanos.