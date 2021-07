El PP reclama a Luis Felipe el Plan de Afecciones de Asfaltado "si es que existe"

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Huesca se ha sumado a las críticas por las retenciones en el inicio del asfaltado y quiere determinar si existía o no un plan para afrontar las afecciones de las obras. Los populares no tienen constancia de que Luis Felipe hubiera ordenado su redacción, toda vez que el documento, de haberlo, no pasó por la comisión correspondiente ni se dio a conocer a los grupos municipales.

La portavoz popular, Gemma Allué, afirma que “es evidente que el alcalde no había previsto el impacto real de las obras. Cualquier vecino entiende que ocasionan molestias inevitables, pero es absolutamente incomprensible el caos que se ha generado”. Allué considera que “no se ha informado a los ciudadanos con suficiente claridad ni se han tomado las medidas de comunicación necesarias”. La portavoz popular añade un dato al recordar que, tradicionalmente, la renovación del asfaltado se lleva a cabo en agosto. “Es lógico que las obras se lleven a cabo cuando el tráfico es sensiblemente menor”, argumenta Allué. Los populares, en ese sentido, consideran que “Luis Felipe ha adelantado el asfaltado porque es consciente de que su gestión, que es mínima y por inercia, no tiene repercusión alguna en la opinión pública. El alcalde dará por bueno los atascos si finalmente llama la atención en este momento, cuando más visibles son esas actuaciones”.