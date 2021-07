Enfermería inicia una campaña de recogida de firmas contra la falta de plazas ofertadas en Huesca y provincia

Estas personas se encuentran trabajando actualmente en el Hospital San Jorge de Huesca, en el Hospital Sagrado Corazón, el Hospital de Jaca y el Centro Santo Cristo de los Milagros y según han informado el 12 de mayo de 2019 se examinaron de la oposición de enfermería convocada por el Salud Aragón en 2018. Tras dos años de espera, el pasado viernes se publicó en el BOA la relación de destinos a elegir. Critican que en el Hospital San Jorge de Huesca, segundo hospital de referencia en Aragón, no se ha ofertado ninguna vacante y tampoco en ningún centro de Huesca capital, ni en el Hospital de Jaca, ni en ningún otro centro de la provincia de Huesca, exceptuando Barbastro, donde sólo se ofertan 28 plazas. Tampoco se oferta ninguna plaza en Atención Primaria en todo Aragón. El Sector de Huesca es el único sector de salud de Aragón, donde no se han ofertado vacantes de enfermería. La portavoz de este colectivo de trabajadores, Loreto García ha explicado que “los destinos que ha ofertado ahora el Gobierno de Aragón no es lo que a nosotros nos correspondería de los destinos que se han generado en ese tiempo, sino las obras de lo que no se eligió en la oposición anterior. En la oposición de 2017, por ejemplo en el Hospital San Jorge salieron 56 plazas que fueron cubiertas. Ahora nos hemos quedado a cero en todo el sector. Esto incluye también la Atención Primaria, el Hospital de Jaca, el Hospital Sagrado Corazón y el Hospital San Jorge”.

Han aprobado unas 40 personas que trabajan en el Hospital San Jorge o centros de la capital y provincia, las cuales se van a ver obligadas en octubre a marcharse a Barbastro o Zaragoza a desempeñar su labor, tras una media de unos 12-15 años trabajados, la mayoría en diversos centros y poblaciones. García sostiene que hay plazas, de sobra, para ofertar en el Hospital San Jorge y otros centros de la provincia y que la Gerencia del Sector Huesca mandó una relación del número de vacantes que existían en Huesca, a fecha de la convocatoria en 2018, en concreto desde el Hospital San Jorge se notificaron 30 vacantes. “Esto es un agravio comparativo porque este año se han resuelto también las oposiciones de otras categorías, como celadores y auxiliares, donde no solo salió el sobrante de las anteriores oposiciones, sino que se añadieron otros destinos. Nosotras solo pedimos que se aumenten los destinos porque hay interinos en todo el sector Huesca hay más de 100 seguramente y no se ofertan esos destinos” ha demandado la portavoz.

Además, sostiene que esta situación afectará negativamente a la calidad y continuidad de cuidados de los pacientes, suponiendo un traslado de personal de un día para otro de unos centros a otros, y la incorporación de nuevo personal, que obviamente tendrán que sustituirnos en nuestros centros de origen.

Por todo ello, piden que se oferten las vacantes que existen en los centros de Huesca y provincia.