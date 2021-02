UAGA insiste en que los fruticultores no podrán facilitar, en todos los casos, el alojamiento a los temporeros

El sindicato agrario UAGA insiste en que, con la nueva orden que pretende aprobar el gobierno de Aragón para evitar que los temporeros lleguen al territorio sin ningún control, los fruticultores no podrán facilitar, en todos los casos, el alojamiento a los temporeros

La falta de vivienda o la imposibilidad de obligar a estos trabajadores a vivir en un lugar en concreto son algunas de las razones que el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, ha esgrimido para argumentar la dificultad con la que los empresarios de la fruta se van a encontrar para dar cumplimiento a la orden del Gobierno de Aragón, que pretende frenar la llegada de estos trabajadores sin contrato ni alojamiento.

El objetivo es que no se repita lo que ocurrió en la anterior campaña de la fruta y que no se produzcan nuevos brotes de coronavirus. Por ello, el Gobierno de Aragón trabaja en una estrategia de cara a la próxima campaña de recogida de la fruta a través de una orden para que no lleguen traajadores sin contrato ni alojamiento. Alcubierre explica que "obligar en este momento a que todos los temporeros tengan que tener un alojamiento por parte de los fruticultores pues es una circustancia que no se puede dar precisamente por eso, porque muchos de esos trabajadores no desean optar a esa vivenda"

La orden podría publicarse la próxima semana y obliga a los empleadores a presentar una previsión de contratación de trabajadores temporales a través de una declaración responsable, al tiempo que se comprometen a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores desplazados.