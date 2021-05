Tras finalizar el estado de alarma, el alcalde de Huesca pide responsabilidad a los oscenses

El alcalde de Huesca, Luis Felipe ha hecho un llamamiento a seguir manteniendo un comportamiento responsable una vez finalizado el estado de alarma

Luis Felipe ha asegurado que habrá presencia policial por las calles de Huesca, para evitar determinadas situaciones. En este contexto ha pedido empatía y comprensión con los jóvenes, que aunque se reúnen cumplen con las medidas sanitarias.

Tras el estado de alarma, el ayuntamiento ha decidido mantener la superficie ampliada de las terrazas para hostelería, mantener los permisos de los estableciminetos de ocio nocturno para realizar una actividad de cafetería y las visitas guiadas y turísticas se seguirán desarrollando conforme a la normativa, exceptuando las visitas al Ayuntamiento que continuarán limitadas.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha agradecido el acuerdo y la colaboración a todos los grupos municipales del Ayuntamiento y también ha reconocido el buen comportamiento de la ciudadanía oscense y de los jóvenes: “La sociedad oscense ha sido muy responsable durante estos meses y también durante las últimas horas tras el fin del Estado de Alarma. Tenemos que seguir en esta línea porque en España el coronavirus sigue provocando más de cien muertes diarias. Que no haya Estado de Alarma no significa que no haya Covid-19”.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Huesca también ha decidido mantener las superficies ampliadas en las terrazas de los establecimientos de hostelería y las autorizaciones provisionales y extraordinarias para que los locales de ocio nocturno puedan ejercer como bares-cafetería

Salud pública ha notificado hoy 85 nuevos contagios de covid-19 detectados el domingo en Aragón. Según los datos provisionales publicados este lunes en el portal de transparencia por el gobierno de Aragón, 62 de los nuevos casos se han detectado en la provincia de Zaragoza, 18 en la de Huesca y 4 en la de Teruel y en 1 no se ha precisado la procedencia.

Por zonas de salud, Jaca, con 10, encabeza el número de contagios. En cuanto a la distribución por hospitales públicos, en el de Barbastro hay 26 pacientes en planta y 4 en la UCI y en el de San Jorge de Huesca hay 17 pacientes en planta y 7 en UCI