El PP reacciona ante la “carta de la vergüenza” que el PSOE de Huesca envía a su militancia

El Partido Popular de Huesca ha reaccionado con “estupor y censura” al envío masivo de una carta en la que los socialistas altoaragoneses pretenden “justificar y adoctrinar” a su militancia ante el fiasco de la amnistía. En lo que califican como la “carta de la vergüenza”, los populares ven en ella, además, un intento de superar el impacto que supuso en la opinión pública la “surrealista” intervención del Grupo del PSOE en la DPH. En el último pleno, por primera vez en la historia de la Corporación, el PSOE pretendió no votar en contra, ni a favor ni abstenerse ante una moción contra las pretensiones expansionistas de Quim Torra.

Todo ello demuestra, argumenta el PP, el pánico que se ha instalado en los socialistas tras la deriva secesionista de Pedro Sánchez. Fuentes populares añaden que “cuando alguien debe dar tantas explicaciones sobre sus actos, lo más probable es que no esté haciendo lo correcto”. La carta —advierten los populares de Huesca — incurre una y otra vez en contradicciones que ponen de manifiesto el desconcierto de la militancia de base socialista. Si por un lado defiende la amnistía como un nuevo cauce de negociación, por otro defiende que el pacto con los secesionistas mejorará la igualdad entre provincias y fortalecerá la coherencia territorial. El PSOE altoaragonés sostiene además que nunca se ha perdido de vista el marco legal y constitucional, cuando, de hecho, jueces, fiscales y expertos constitucionalistas advierten que ese marco ya se ha roto. Mientras los socialistas oscenses incluyen una alusión a un acuerdo que deja atrás las diferencias, el PP recuerda que ese acercamiento se ha hecho posible precisamente por el pacto destroza el ordenamiento jurídico que emana de la Constitución.

Aunque la carta del PSOE admite que la amnistía no figuraba en su programa electoral del 23J, la carta mantiene la estrategia de “a la necesidad virtud”. El Partido Popular de la provincia de Huesca sostiene que no hay virtud alguna en romper la igualdad de los españoles. A eso se suma, insisten, en una voluntad de fondo de carácter expansionista del independentismo y que las cesiones de Sánchez no han hecho más que empezar.