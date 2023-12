El PSOE denuncia que el PP “ha consumado su giro a la derecha derecha"

Los últimos acontecimientos en el Ayuntamiento de Huesca, en la DPH y en municipios gobernados por la derecha “consuman lo que hasta hace unos meses sólo era un marcaje del PP a Vox: los primeros se han escorado tanto a la derecha que ya no necesitan blanquear a los de Abascal, se han convertido en ellos”. Son palabras del Secretario General del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, durante la Comisión Ejecutiva Provincial celebrada este martes.

En el último encuentro de 2023, los miembros de la ejecutiva mostraban su preocupación por “el blanqueamiento de Vox en un gran número de instituciones. En algunas ha sido necesaria para la gobernabilidad, como el Gobierno de Aragón o ayuntamientos de esta provincia, pero en otras como el consistorio oscense o la institución provincial no han sido necesarios y, pese a ello, sus políticas y su forma de actuar han entrado de lleno en el día a día de estas administraciones”.

El PP en la provincia de Huesca, ha continuado la Secretaria de Organización, “está al servicio de Vox. Se han escudado en sus dos votos para suprimir un festival de vanguardia en Huesca como es Periferias, pero sin diputados de la ultraderecha en la DPH han denegado el debate sobre esta cita en la diputación o han suprimido las subvenciones para la Memoria Democrática”. Además, se ha referido Elisa Sancho “a la decisión de anular todos los actos del 25-N en la Comarca del Cinca Medio, así como censurar uno en torno a la violencia de género y otro sobre inmigración en Binéfar. En este caso, primero no pusieron ningún reparo para su celebración en espacios públicos y, ante el toque de atención de Vox por ser dos de sus principales batallas ideológicas, pusieron excusas que nadie creyó y los organizadores tuvieron que buscar otros locales para llevarlos a cabo”.

A juicio de Sancho, “la sociedad altoaragonesa no merece el retroceso al que el PP, y no Vox, va a llevarnos. Porque ellos son los que dicen que sí a las imposiciones de la extrema derecha, no ponen ni un solo pero a lo que piden, se han convertido en ellos”. Y ha recordado en este sentido “el lenguaje violento que comenzó usando Santiago Abascal en el Congreso y que los populares se han preocupado de extender a otras instituciones”.

En el PSOE ha continuado, “no creemos en el ruido, la mentira y la incitación al odio como herramienta para hacer política. Creemos en el diálogo, la negociación y el entendimiento. Las tres vías que Pedro Sánchez ha utilizado estos últimos años y que nos han permitido avances en materia social que no habríamos imaginado hace cinco años”.