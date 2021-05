La provincia de Huesca cuenta con 825 empresas en ERTE con 2150 trabajadores

Esta cifra poco a poco va disminuyendo, ya que el altoaragón ha llegado a registrar 1000 empresas con 3.200 trabajadores en ERTE, principalmente en el sector de la hostelería.

Son los datos que ha facilitado el director general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca, Salvador Cored, quien ha calificado de árdua la negociación que ha llevado a alcanzar una nueva prórroga de los expedientes de regulación de empleo temporales hasta finales del mes de septiembre. Cored ha apuntado que la prórroga se ha aprobado in extremis, ya que la actual vencía el 31 de mayo. En cualquier caso, ha realizado una valoración positiva de esta medida. Cored ha explicado que"son ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo qye significa que el trabajador etá en desmpleo y no le cuenta como desempleo". Cored añade que "el contador sigue a cero en la prestación contributiva que le coprresponde si fuera al desempleo posteriormente. Entonces los ERTES como están planteados se trata no sólo de apoyar a los trabajadores sino mantener las empresas abiertas porque si las empresas no continúan abiertas, el trabajador no tiene dónde trabajar"

Se trata de la quinta prórroga a la que se ha llegado tras la medida establecida en marzo del año pasado como consecuencia de la crisis de la pandemia. Cored espera que no haya una sexta prórroga. Cored explica que " esperamos no tener que hacer una nueva prórroga pero en todo caso si hubiera que hacerla sería por motivos evidentes de que la pandemia seguiría azotando nuestra salud". Cored añade que " como el ritmo de las vacunas está avanzando, yo creo, que de manera imporante, a finales de septiembre que termina esta quinta pr'órroga posiblemente habremos salido ya"