Primera discrepancia en el primer pleno del ayuntamiento de Huesca.VOX denuncia que la nueva alcaldesa de Huesca no ha permitido el “turno de explicación” del sentido de voto

Hoy lunes, se ha celebrado el primer pleno del Ayuntamiento de Huesca, donde la sorpresa ha saltado dentro del grupo municipal de VOX, puesto que la alcaldesa no ha dado la posibilidad de explicar el sentido de voto del citado grupo municipal, en contra de varias de las propuestas sometidas a aprobación.

El Grupo Municipal de VOX ha votado en contra de la nueva estructura de comisiones municipales. De entre las 10 comisiones creadas, la nueva alcaldesa ha creado una ellas, la de “Acción social, familia y cooperación al desarrollo” que se preocupa del desarrollo en terceros países dejando de lado el propio desarrollo y las necesidades básicas de la ciudad de Huesca.

Simultáneamente, se crea la comisión de “Participación ciudadana, infancia, juventud e igualdad”, donde por un lado no creemos en el modelo actual de participación ciudadana instaurado por la extrema izquierda y que tanto PSOE como PP quieren mantener y fomentar, y por otro lado, no podemos apoyar el ámbito de Igualdad, cuando ya quedo de manifiesto en la anterior legislatura, tras dilapidar 60.000 € en la redacción de un inservible plan de igualdad, que no existen problemas en dicho ámbito en el Ayuntamiento de Huesca.

Además, Lorena Orduna mantiene el mismo número de Comisiones que en el mandado anterior mantuvo el PSOE, por lo que no ha habido recorte económico alguno con la nueva estructura, pese a sus alardes la semana pasada de dicha rebaja. El recorte económico lo ha propiciado la cuidad con sus votos, limitando a 3 el número de grupos políticos municipales, en lugar de los 5 de la anterior legislatura y por tanto disminuir las asignaciones económicas a los mismos.

VOX quiere cambiar las políticas de izquierdas instauradas actualmente en el ayuntamiento de Huesca, y hemos podido comprobar que pocos días después de la toma de posesión, PSOE y PP se han puesto de acuerdo para aprobar un modelo de gobierno continuista. Por todo ello, VOX estará vigilante y continuara siendo firme a nuestras convicciones defendiendo los intereses de la ciudad y sus ciudadanos.