La Plataforma en Defensa del Seminario sigue a la espera de la creación de la mesa de trabajo para abordar el futuro de este conjunto monumental, tal y como se comprometió la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, el pasado 31 de octubre.

Así lo ha indicado su portavoz, Victor Pardo, quien ha señalado que fue un encuentro cordial en el que ambas partes coincidieron en la necesidad de preservar el Seminario y darle usos, pero lamenta que desde entonces no han tenido noticias del Ayuntamiento. “Estamos pendientes de que nos llamen para poner en marcha todas las acciones tendentes a la conservación y a la desjudicialización y acudir a los problemas de ruina que hay en algunas partes del Seminario y todavía no nos han dicho nada”, por lo que “vamos a seguir insistiendo y a llamar la atención nuevamente porque es perentorio que la mesa de reúna, se acuerden las acciones y se empiece a trabajar”.

Ha asegurado que mientras ese nuevo encuentro no se produzca no van a retirar los recursos judiciales presentados. En este punto, ha dicho que “los recursos no están retirados, ya que por parte del Ayuntamiento no ha habido ningún movimiento al respecto y es una cuestión que deben tratar los abogados, pero mientras no se acuerde que no va a haber ningún derribo, que es la cuestión fundamental para desjudicializar, no podemos hacer nada”.

Además, ha insistido en que el acuerdo que se alcanzó en su momento presupone el compromiso del equipo de gobierno de no acometer derribos en el edificio. “La condición es ningún derribo y el compromiso que adoptó la alcaldesa en esa reunión y lo dijo en varias ocasiones, no habrá ningún derribo, a diferencia de las políticas del gobierno anterior que determinaban derribos y fuimos paralizando a través de la dirección general de patrimonio y de los juzgados”.