Más de 5 meses de retraso en la publicación de las ayudas a familias en centros privados de educación infantil

ACEIN denuncia un retraso de 5 o 6 meses en la concesión de las ayudas que el Ayuntamiento de Huesca concede a las familias que llevan a sus hijos a estos centros.

Se trata de un total de 130 familias que actualmente están con la incertidumbre de si tendrán o no la ayuda correspondiente. La Asociación ACEIN Huesca recuerda que el consistorio sacó estas ayudas hace 5 años y por ejemplo el año pasado ya se sabían los beneficiados en mayo. La presidenta del colectivo, Patricia Betrían deuncia que se está realizando una mala gestión ya que las ayudas son muy importantes y necesarias para algunas familias pues de ellas dependen cosas tan vitales como su reincorporación al mercado laboral, dependencia o no de terceras personas en el día a día, fundamentalmente abuelos y abuelas, posibilidad de realizar otras actividades, etc

A fecha de hoy la falta de información es total, tanto a padres como a los propios centros, con la consecuente imposibilidad en la planificación de la vida y el futuro familiar en el primer caso, y de la correcta organización y funcionamiento de centros en el segundo. Los padres, dice Betrián preguntan

En cuanto a los centros, la conformación de las plantillas de trabajo y sus horarios, está en relación directa al número de niños y al número de horas que estos permanecen en cada centro. Por ese motivo,saber cuanto antes con cuantos alumnos se va a contar, es fundamental para desarrollar un trabajo óptimo.

El problema es más si cabe, cuando en los centros públicos de nuestra ciudad, todas estas cosas ya se saben desde hace tiempo con el agravio comparativo que ello conlleva.

Esperan que la publicación de listas será a finales de mes pero entronces se abre periodo de subsanaciónde errores y tardará mucho más tiempo hasta que sea efectiva la ayuda.